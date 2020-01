'Naj najdejo novega mandatarja, zberejo 46 glasov - pa bodo imeli vlado'

Današnji redni koalicijski sestanek pred sejo vlade je potekal brez predstavnikov stranke DeSUS. Karl Erjavec, ki ne kot minister, ne kot predsednik stranke, že dolgo ni sedel na dveh tako majavih stolih, je tako izpustil sestanek, na katerem bi moral pojasnjevati slovenski odnos do iransko-ameriškega spora. Zaradi dopusta. Prav tako se je koalicijskemu sestanku izognil tudi vodja Erjavčevih poslancev. Iz stranke sicer sporočajo, da so oba manjkajoča opravičili že včeraj dopoldan.

In medtem ko prav v stranki DeSUS pravijo, da je trenutno zelo težko delati, da premier morda odpira preveč front, je bilo menda na sestanku koalicije vzdušje - skoraj idilično.

"Če bodo naslednji sestanki, seveda tudi z Desusom, potekali v takšnem ozračju, kot je potekal današnji, potem se za koalicijo ni bati," je po srečanju dejal vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič.

S tem so tudi odgovorili na diagnoze Janeza Janše o klinično mrtvi vladi in trditve Mateja Tonina, da ves čas potekajo pogovori o alternativni koaliciji, v katerih sodelujejo tudi člani trenutnega peterčka. Šarec, ki partnerjem zaupa, Janši in Toninu sporoča, naj najdejo novega mandatarja in zberejo 46 glasov, pa bodo imeli vlado: "Rekel bom samo to, da se gospod Tonin ne bi najedel vedeževalskega kruha. Ker je leta 2009 v Kamniku eno leto pred volitvami objavil anketo, po kateri bi bil on župan, no čez eno leto sem pa sam postal župan občine Kamnik."

Še bolj oster pa je prvi poslanec LMŠ - gre za SDS-ov poskus destablizacije vlade in Tonin deluje kot njihov podizvajalec. "Če gospod Tonin ne samo sanja, ampak ima resne namene, pogum in ambicijo zamenjati vlado, bi bilo smiselno, da to delajo transparentno, ne kot neko tajno društvo," pravi Brane Golubovič.

Tonin pa na vprašanja, s kom se o tem sploh pogovarja, in ali bo res on začasni premier, odgovarja s preusmerjanjem pozornosti: "Jaz to komentiram to predvsem tako, da bi bilo dobro, da bi vsi skupaj prenehali sanjati, in bi po letu in pol sanjanja naredili nekaj konkretnega, da bi se čakalne vrste v zdravstvu skrajšale."

Šarčeva vlada pa medtem dela naprej, a vprašanje, koliko. Današnja seja je namreč trajala zgolj 10 minut.

Še naprej pa ostaja negotova tudi usoda nekaterih njenih članov. Marjan Šarec se bo po sobotnem kongresu stranke DeSUS pogovoril tako s Karlom Erjavcem kot z Aleksandro Pivec. Morda že v ponedeljek, morda šele po vrnitvi s svetovnega gospodarskega foruma v Davosu.

Je pa težko verjeti, kljub namigovanjem v preteklih dneh, da bi kogar koli od obeh zamenjal on, ne glede na razplet na kongresu. Spomnimo se namreč, kako tesno in napeto je bilo na decembrskem imenovanju Angelike Mlinar.In veliko vprašanje je, kako bi koalicija spet zbrala dovolj glasov za katero koli novo ministrsko ime. Po svoje bi lahko karte premešala tudi interpelacija Erjavca, toda v opozicijskih SDS in Levici zaenkrat o tem še ne želijo govoriti.