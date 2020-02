Program nove vlade: naborništvo, univerzalni otroški dodatek, učinkovito varovanje meje

Stranki SDS naj bi pripadala: - ministrstvo za notranje zadeve: kot ministra se omenja nekdanji infrastrukturni minister Zvonko Černač - ministrstvo za zunanje zadeve: položaj naj bi pripadal poslancu Anžetu Logarju - ministrstvo za finance: najverjetnejši kandidat za ministra je poslanec Andrej Šircelj - ministrstvo za okolje in prostor: položaj naj bi pripadal nekdanjemu ministru za gospodarstvo v prvi, nato pa ministru za delo, družino in socialne zadeve v drugi Janševi vladi, Andreju Vizjaku - ministrstvo za kulturo: stolček kulturnega ministra naj bi zasedel nekdanji direktor Slovenske filharmonije in nekdanji izvršni direktor Nove24tv, Damijan Damjanovič SDS naj bi pripadla tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. NSi naj bi prevzela: - ministrstvo za obrambo: minister naj bi postal predsednik stranke Matej Tonin - ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: na tem položaju se omenja tajnika Slovenske karitas, Cveta Uršiča - ministrstvo za infrastrukturo: položaj naj bi zasedel poslanec Jernej Vrtovec SMC naj bi dobila štiri resorje: - ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: minister naj bi še naprej ostal Zdravko Počivalšek - ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: minister naj bi postal dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru , Mitja Slavinec - ministrstvo za pravosodje: kot kandidata za ministra se omenja poslanec Igor Zorčič - ministrstvo za javno upravo: v javnosti se tu omenja ime Nejca Brezovarja DeSUSu naj bi pripadla: - ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: na tem položaju naj bi ostala predsednica stranke Aleksandra Pivec - ministrstvo za zdravje: stolček ministra naj bi znova prevzel Tomaž Gantar Stranka naj bi prevzela tudi novi Urad za demografijo s sedežem v Mariboru.