Vlada bi omilila pogoje za tujce, občine so proti: 'Priseljevanje ima temno plat'

Za odpravo nepotrebnih administrativnih ovir in zasledovanje načela ekonomičnosti upravnega postopka predlog zakona med drugim predvideva tudi možnost vročanja podaljšanih dovoljenj za začasno in stalno prebivanje po pošti, hrambo prstnih odtisov, oddanih v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje tudi za namen uporabe v postopku podaljšanja, odpravlja zahteve po pisnem pozivu upravne enote za dopolnitev prošnje s prstnimi odtisi.

Jasno je izrazil, da nujnega postopka za sprejem zakona brez širše javne razprave in tudi nekaterih predlaganih omilitev ne podpirajo. " Predvsem z vidika, da je celotna zakonodaja, ki ureja ta postopek, nedorečena in pušča občine same, da se spopadajo z negativnimi posledicami priseljevanja, predvsem v šolstvu in v zdravstvu."

"Vladi RS in pristojnemu ministrstvu smo poslali več predlogov za bolj zahtevne pogoje priseljevanja tujcev, saj se v Kranju in nekaterih drugih občinah po Sloveniji srečujemo s podobnimi problemi v vrtcih, osnovnih šolah, zdravstvenih ustanovah, sociali ter pri vključevanju tujcev na splošno v našo družbo in kulturo. Zavzeli smo se za bolj ostre pogoje glede časa bivanja v Sloveniji za izpolnitev pogojev za združitev družine in osnovnega znanja slovenskega jezika, kar je bilo v trenutno veljavni zakonodaji deloma upoštevano, predlagali pa tudi pripravljalnice z učenjem slovenskega jezika v osnovnih šolah, da se otroci lažje vključijo v redne ure pouka. Zato nas neugodno preseneča predlog novele Zakona o tujcih, s katero bi omilili prav pogoje glede znanja slovenskega jezika, ki ga bo Vlada RS dala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru po hitrem postopku ," opozarja župan Matjaž Rakovec.

Priseljevanje tujcev ima tudi temno plat in ga spremljajo zlorabe našega socialnega sistema oziroma socialnih transferjev, je opozoril. "Imeli smo primere prijave začasnega bivališča neobičajno velikega števila tujih oseb na enem samem naslovu, izkoriščanje socialnih pomoči družini, ki je bila samo še fiktivno prijavljena na naslovu v mestni občini, dejansko pa že v drugi državi Evropske unije. Neznanje slovenskega jezika prinaša velike težave pri sporazumevanju pri osebnih zdravstvenih zadevah, še posebej mater, pri vključevanju otrok v osnovno šolo in na splošno razumevanju slovenske družbe," je župan naštel nekaj značilnih primerov, ko se s posledicami ohlapne zakonodaje srečuje lokalna skupnost, ki jo tujec izbere za začasno ali stalno prebivališče.

Večja koncentracija tujcev v mikro okoljih, ki sami ne zmorejo primerne vključitve v skupnost, povzroča tudi nemir prebivalstva, ki nato krivi župana, da ustrezno ne uredi dovoljenj za bivanje in delo tujcev, je še dodal. "Prav tako prejemamo opozorila, da imajo pridruženi člani družine prosilca brez znanja slovenskega jezika izjemno majhne možnosti poiskati si zaposlitev, posledično pa je družina obsojena na odvisnost od socialnih pomoči, kar bremeni njih in družbo. Dejstva so, da ne občina in ne župan nimata pristojnosti urejanja tega področja in da je edina učinkovita pot v ustreznih zakonskih določilih. Kot je videti, se predlog novele zakona, ki so ga pripravili na Ministrstvu za notranje zadeve, oddaljuje od učinkovitih sistemskih rešitev, ki bi podpirala podobne pogoje za priseljevanje tujcev, kot jih poznajo druge države Evropske unije z dolgoletno tradicijo sprejemanja tujcev v svoja okolja."

Ob tem je Rakovec zapisal še, da se zavedajo, da v Sloveniji, tudi v Kranju, potrebujemo tuje delavce in strokovnjake. "Razumemo, da je bil najbrž namen novele Zakona o ujcih olajšati prihod in zaposlovanje tujcev predvsem v izredno deficitarnih poklicih, vendar rahljanje pogojev ni prava pot. Odpira nove izzive in možnosti odklonov, tako za lokalne skupnosti kot same tuje državljane, ki se za Slovenijo odločijo iz plemenitih razlogov, da bi delili svoje znanje in zase pridobiti boljše pogoje dela ter plačila."