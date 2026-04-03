Vlada bi poenotila načrtovanje kmetijskih zemljišč po vsej Sloveniji

Kot so spomnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se je z uveljavitvijo novele zakona o kmetijskih zemljiščih decembra lani spremenil način priprave strokovne podlage s področja kmetijstva. Te ne izdeluje več zunanji izvajalec, temveč jo za območje celotne države pripravi ministrstvo.

Prvo strokovno podlago je ministrstvo objavilo 19. marca na svoji spletni strani, vsako leto pa jo bodo posodobili z aktualnimi podatki in jo objavili najpozneje do 31. januarja tekočega leta, so napovedali.

Strokovna podlaga po njihovih navedbah vsebuje podatke v grafični obliki, ki prikazujejo kmetijska zemljišča glede na izpolnjevanje pogojev za predlog trajno varovanih kmetijskih zemljišč ali ostalih kmetijskih zemljišč. Predlog obeh skupin zemljišč pa je razvrščen na podlagi zakonsko določenih kriterijev, kot so namenska raba prostora, dejanska raba zemljišč, boniteta zemljišča, obseg ter odsotnost določenih državnih prostorskih načrtov in vodovarstvenih območij. Strokovna podlaga za trajno varovana kmetijska zemljišča predlaga približno 440.000 hektarov območij.

"Občina mora predlagana območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč iz strokovne podlage povzeti v osnutek prostorskega akta. Pozneje lahko pri usklajevanju osnutka predlaga spremembe, vendar se mora o končnih območjih uskladiti z ministrstvom. Končni cilj je določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč z občinskim prostorskim načrtom, pri čemer se ta ne bodo smela spreminjati najmanj deset let od njegove uveljavitve," so poudarili na kmetijskem ministrstvu.