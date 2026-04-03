Slovenija

Vlada bi poenotila načrtovanje kmetijskih zemljišč po vsej Sloveniji

Ljubljana, 03. 04. 2026 11.31 pred 25 dnevi 2 min branja 6

Avtor:
STA L.M.
Kmetijska zemljišča

Ministrstvo za kmetijstvo je v skladu z novelo zakona o kmetijskih zemljiščih marca objavilo prvo strokovno podlago s področja kmetijstva, ki vsebuje predlog območij trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč za celotno državo. Kot so poudarili, bo nov način priprave strokovne podlage občinam olajšal pripravo prostorskih načrtov.

Kot so spomnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se je z uveljavitvijo novele zakona o kmetijskih zemljiščih decembra lani spremenil način priprave strokovne podlage s področja kmetijstva. Te ne izdeluje več zunanji izvajalec, temveč jo za območje celotne države pripravi ministrstvo.

Prvo strokovno podlago je ministrstvo objavilo 19. marca na svoji spletni strani, vsako leto pa jo bodo posodobili z aktualnimi podatki in jo objavili najpozneje do 31. januarja tekočega leta, so napovedali.

Strokovna podlaga po njihovih navedbah vsebuje podatke v grafični obliki, ki prikazujejo kmetijska zemljišča glede na izpolnjevanje pogojev za predlog trajno varovanih kmetijskih zemljišč ali ostalih kmetijskih zemljišč. Predlog obeh skupin zemljišč pa je razvrščen na podlagi zakonsko določenih kriterijev, kot so namenska raba prostora, dejanska raba zemljišč, boniteta zemljišča, obseg ter odsotnost določenih državnih prostorskih načrtov in vodovarstvenih območij. Strokovna podlaga za trajno varovana kmetijska zemljišča predlaga približno 440.000 hektarov območij.

"Občina mora predlagana območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč iz strokovne podlage povzeti v osnutek prostorskega akta. Pozneje lahko pri usklajevanju osnutka predlaga spremembe, vendar se mora o končnih območjih uskladiti z ministrstvom. Končni cilj je določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč z občinskim prostorskim načrtom, pri čemer se ta ne bodo smela spreminjati najmanj deset let od njegove uveljavitve," so poudarili na kmetijskem ministrstvu.

Kmetijska zemljišča
Kmetijska zemljišča
FOTO: Bobo

Izjemoma pa bodo lahko na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč načrtovani določeni objekti cestne, železniške in energetske infrastrukture, preselitev kmetijskih gospodarstev, rastlinjaki in nekateri drugi kmetijski objekti, vodna infrastruktura in vodne ureditve, ureditve s področja obrambe, zračnega prometa in letališč.

Na ministrstvu ocenjujejo, da bo prva objavljena strokovna podlaga občinam olajšala in pohitrila pripravo občinskih prostorskih načrtov. "Pred uveljavitvijo novele zakona o kmetijskih zemljiščih je moralo ministrstvo naročiti strokovno podlago za vsako občino posebej, ta pa je nanjo čakala nekaj mesecev. Zdaj lahko občine še pred sprejetjem sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta pridobijo lokacije predloga trajno varovanih kmetijskih zemljišč in ostalih kmetijskih zemljišč, kar jim omogoča vnaprejšnjo oceno stanja prostora in lažje načrtovanje," so izpostavili pristojni.

Ministrstvo bo z novim načinom priprave strokovne podlage prihranilo približno osem milijonov evrov v državnem proračunu, so še dodali.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
03. 04. 2026 21.40
Na najboljši kmetijski zemlji stojijo trgovine, in preprodajalci avtomobilov!
Odgovori
0 0
FIRBCA
03. 04. 2026 16.14
to je to ko so v parlamentu ljudje brez dneva delovne dobe v kaksni firmi ali na kmetiji. Iz faxa direkt v parlament ja zatosmo tak, ko smo.
Odgovori
+4
4 0
Oknaj 4
03. 04. 2026 14.34
Polovica od EU subvenci namenjenih kmetom se porazdeli po pisarnah tudi tistim ki kmeta le ovirajo
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
03. 04. 2026 13.50
Zdaj je čas za trajno ukinitev nature 2000 in vseh programov ki uničujejo kmetijstvo. Komu bo dovolj na krožniku štetje ptic namesto hrane. Da ne bo pomote vseh teh ptic ki jih dops ščiti in vleče denar nikoli ne bi več bilo če bi kmetje res vse narobe delali kot ti pokvarjeni nvo ji prikazujejo. Prav nič dobrega za ptice s temi omejevalnimi ukrepi niso naredili. Kosec gnezdi v rovih. Traktor neizvaljenim mladičem ni nevarnost pri košnji. Po famoznem datumu pa res kosimo mlade kosce. Ukrep izmišljen v celoti in slabše za ptice kot prej brez ukrepa. Ampak dops trdi da ima prav. Pa ima res? Niti slučajno
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
03. 04. 2026 12.26
Malo pozno so se spomnili
Odgovori
+2
2 0
Rafael Kramar
03. 04. 2026 11.46
Gremo proti kolhozom počasi?! Oblast je taprava za takšne sorte krivic...
Odgovori
+8
8 0
