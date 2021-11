Vlada bi popravila izračun nerealiziranega programa zaradi oskrbe covidnih bolnikov

V splošnem dogovoru za leto 2021 pa so se cene za oskrbo covidnih bolnikov bistveno znižale, zato obstoječa ureditev v zakonu po oceni ministrstva za zdravje ni realna. Prav tako v veljavni ureditvi ni ustrezno zajet del, ki se nanaša na izvajalce, ki del svojih zmogljivosti po usmeritvah ministrstva za zdravje ohranjajo prostor za sprejem covidnih bolnikov ali prebolevnikov, ki se po zaključenem bolnišničnem zdravljenju ne morejo vrniti v domače okolje, navajajo na ministrstvu. "Glede na navedeno je treba člen spremeniti tako, da bo v izračunu upoštevano dejansko stanje oziroma veljavne cene v obdobju, na katerega se člen nanaša," so navedli.

Bolnišnice so namreč v lanskem letu za zdravljenje covidnih bolnikov prejele 8000 evrov, če je bilo zdravljenje brez zapletov, za zdravljenje covida-19 z zapleti 16.000 evrov in za zdravljenje covida-19 z medicinskim ventilatorjem 46.833 evrov. V letošnjem splošnem dogovoru pa so uvedli dodatke, ki se obračunavajo pri zdravljenju covidnih bolnikov. Dodatek k zdravljenju covida-19 z zapleti znaša 1521 evrov, dodatek k zdravljenju s katastrofalnimi zapleti 2770 evrov, dodatek za zdravljenje covida-19 z dolgotrajno uporabo ventilatorja pa 7863 evrov.

Predlagane določbe tako širijo obdobje, v katerem so bolnišnice upravičene do nadomestila sredstev iz državnega proračuna zaradi izpada programa, ker so skrbele za covidne bolnike. Prav tako med upravičence dodajajo izvajalce, ki niso imeli hospitaliziranih covidnih bolnikov, jih je pa ministrstvo za zdravje pozvalo k zagotavljanju prostih zmogljivosti za namestitev tako bolnikov in prebolevnikov, ki se zaključenem bolnišničnem zdravljenju zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v domače okolje oz. so izvajali rehabilitacijo po prebolelem covidu-19.