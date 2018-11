Vlada ukinitev premikanja ure podpira, a pod pogojem ...

Vlada načeloma podpira predlog direktive Evropskega parlamenta za ukinitev premikanja ure, vendar le pod pogojem, da se na ravni EU zagotovi mehanizem in ustrezen rok za koordiniran prehod na usklajen čas. Slovenija bo predlagala podaljšanje rokov za prenos direktive v nacionalni pravni red.

Kot so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so roki v predlogu uredbe prekratki in ne upoštevajo postopkovnih rokov za prilagoditev nacionalne zakonodaje. Zato se bo Slovenija zavzemala za ustrezno dolgo prehodno obdobje za uveljavitev prepovedi sezonskega premikanja ure, ki bo omogočilo industriji prilagoditev na novo stanje. "Slovenija bo nasprotovala predlogu direktive, če tekom pogajanj ne bo moč najti zadovoljivih rešitev za omenjene zahteve," so navedli.

Večina Slovencev premikanje ure ocenila kot negativno

Na javno posvetovanje o premikanju ure se je iz Slovenije odzvalo 15.060 oseb ali 0,73 odstotka prebivalstva ter 81 deležnikov. Večina (79,9 odstotka) in 58 deležnikov (71,6 odstotka) je sezonsko premikanje ure ocenilo kot negativno ali zelo negativno. Za opustitev sezonskega premikanja ure se je opredelilo 13.150 oseb (87,3 odstotka sodelujočih) in 64 deležnikov (79 odstotkov), za ohranitev pa 1910 oseb (12,7 odstotka) in 17 deležnikov (21 odstotkov). Večina sodelujočih (54,4 odstotka) bi raje izbralo trajen poletni čas.