Vlada bi pri največjem infrastrukturnem projektu znova sodelovala z Madžari

Dokumenti so med drugim razkrili slovenska izhodišča, med drugim, da kapitalski vložek Madžarske v projektnem podjetju 2TDK z vložki morebitnih drugih zalednih držav ne sme doseči ali preseči slovenskega vložka, višina donosa na vložen kapital pa ne sme presegati 2,8 odstotka letno. Slovenija je tedaj v pogajanjih zagovarjala tudi stališče, da javna železniška infrastruktura, ki sestavlja drugi tir proge Koper-Divača, po koncu koncesijskega razmerja postane last Slovenije. Lastniški delež v Luki Koper in prednost madžarskih prevoznikov pri uporabi drugega tira nista predmet pogajanj.

V času Cerarjeve vlade so pripravili podobno pobudo, ki je sprva prav tako nosila oznako tajnosti, a je to oznako z dokumentov pozneje umaknila infrastrukturna ministrica v času vlade pod vodstvom Marjana Šarca Alenka Bratušek . Zaradi tajnosti pogajalskih izhodišč je namreč del politike pa tudi zaposleni v Luki Koper vladi očital prikrivanje zahtev Madžarske v zameno za sodelovanje pri projektu.

Zaradi oznake interno podrobnosti pobude ne komentirajo tudi na resornem infrastrukturnem ministrstvu. Ni pa to prva pobuda za sodelovanje z Madžari pri največjem, nekaj več kot milijardo evrov vrednem infrastrukturnem projektu v državi. Za sodelovanje si je pred leti prizadevala tudi vlada Mira Cerarja , in sicer tako, da bi Madžarska za projekt prispevala do 200 milijonov evrov kapitalskega vložka v podjetju 2TDK.

Bratuškova je sodelovanju Madžarov pri projektu nasprotovala in vztrajala, da je Slovenija projekt sposobna zgraditi sama. Novembra 2018 je predsednik madžarske vlade Viktor Orban nato sporočil, da načrt, da bi vzhodna soseda sodelovala pri gradnji drugega tira in pri razvoju koprskega pristanišča, ne bo uresničen. V Budimpešti so nato svoja prizadevanja in tudi naložbe usmerili v Trst.

S prihodom nove vlade so se odnosi in želja po sodelovanju z Madžarsko okrepili. Minister Jernej Vrtovec je večkrat tudi izpostavil pomen sodelovanja zalednih držav, julija se z delegacijo mudil na delovnem obisku na Madžarskem, kjer se je na temo čezmejnih projektov v energetiki in prometu srečal z ministrom za zunanje zadeve in trgovino Petrom Szijjartomter ministrom za inovacije in tehnologijo Laszlom Palkovicsem.