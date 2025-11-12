Vlada bi vsem omogočila brezplačen dostop do orodij umetne inteligence

"Namen razpisa je, da vsakomur omogočimo brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence," je v izjavi ob robu obiska vlade v goriški regiji povedal Robert Golob. Dostop do portala naj bi torej omogočili tako posameznikom kot zaposlenim v podjetjih in javnem sektorju ter raziskovalcem. Ta dostop mora biti varen znotraj vseh kriterijev, ki jih je postavila EU, podatki pa na voljo le uporabniku, je dodal.

S pomočjo platforme bodo lahko mladi po njegovih besedah ne le potešili svojo radovednost, ampak še hitreje razvijali nove ideje, tudi podjetniške. "Predvsem pa jim bomo na ta način omogočili, da bodo v svetu dobili neko neke vrste prednost pred svojimi sovrstniki," je dejal. Želi si, da je dostopnost do teh orodij v Sloveniji zelo hitra, predvsem pa, da jo imamo med prvimi na svetu.