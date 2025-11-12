Svetli način
Slovenija

Vlada bi vsem omogočila brezplačen dostop do orodij umetne inteligence

12. 11. 2025 16.14

STA , U.Z.
Slovenija je objavila razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Projekt je usmerjen izključno v prihodnost in ustvarjanje novih znanj, je povedal premier Robert Golob. "Zaenkrat še nobena država ni podpisala take pogodbe," je dodal.

"Namen razpisa je, da vsakomur omogočimo brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence," je v izjavi ob robu obiska vlade v goriški regiji povedal Robert Golob. Dostop do portala naj bi torej omogočili tako posameznikom kot zaposlenim v podjetjih in javnem sektorju ter raziskovalcem. Ta dostop mora biti varen znotraj vseh kriterijev, ki jih je postavila EU, podatki pa na voljo le uporabniku, je dodal.

S pomočjo platforme bodo lahko mladi po njegovih besedah ne le potešili svojo radovednost, ampak še hitreje razvijali nove ideje, tudi podjetniške. "Predvsem pa jim bomo na ta način omogočili, da bodo v svetu dobili neko neke vrste prednost pred svojimi sovrstniki," je dejal. Želi si, da je dostopnost do teh orodij v Sloveniji zelo hitra, predvsem pa, da jo imamo med prvimi na svetu.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Profimedia

Podjetjem bo platforma služila za razvoj novih idej, izboljšave v proizvodnih procesih in povečanje storilnosti, javnemu sektorju pa, da bo lahko nudil hitrejše in bolj kakovostne storitve. Prav tako bo koristna šolskemu sistemu, znanstvenoraziskovalnim inštitucijam in vsakemu posamezniku, je še povedal Golob.

Poudaril je, da želi biti Slovenija ena prvih držav na svetu z nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco. "Zaenkrat še nobena država ni podpisala take pogodbe," je povedal.

DoubleFlow
12. 11. 2025 17.25
+1
Umetna inteligenca bo internet spremenila v leglo vsega lažnega. -Neil deGrasse Tyson
ODGOVORI
1 0
1butnskala
12. 11. 2025 17.25
spet fantazira
ODGOVORI
0 0
Veščec
12. 11. 2025 17.23
na referendum pa volitve z Al-om
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
12. 11. 2025 17.19
+2
"AI mi lahko obrišeš rito ?? .. "
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
12. 11. 2025 17.19
+1
Pametna poteza vlade...znanje znanje in še enkrat znanje omogoča napredek družbe na vseh nivojih. RESPECT
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
12. 11. 2025 17.18
+2
Bo Mediana takoj potem, zopet malo odprla pipico za Holobizem .... ccc .. pasamdanijanša !!!
ODGOVORI
2 0
bb5a
12. 11. 2025 17.17
A bo kdo Golobu povedu, da je AI že kar nekaj časa dostopen in brezplačen... in to ne en AI... cel kup jih je... mogoče zato še noben ni take pogodbe naredu, ker je naravnost bukova...
ODGOVORI
0 0
Polkavalčekrokenrol
12. 11. 2025 17.15
+0
Torej prva država na svetu,bravo dr.Golob,spet bodo sektaši vpili o predvolilnih bonbončkih,pa saj itak ne vedo za kaj se gre
ODGOVORI
4 4
ho?emVšolo
12. 11. 2025 17.13
+0
V prazničnem času se vrtijo novoletne melodije in diši po vinu. In bolj ko se bližajo volitve, pogosteje ponavljajo staro mantro "Vlada dela dobro"!
ODGOVORI
2 2
ho?emVšolo
12. 11. 2025 17.10
+2
Umetno inteligenco AI bi vprašal, koliko je približna ocena zlorabljenih statistnikov v DSO, saj pristojni odkrijo le tiste bolj predrzne posameznike, ki so se naredili video posnetke, in ti so v manjšini.
ODGOVORI
3 1
ho?emVšolo
12. 11. 2025 17.19
*starostnikov
ODGOVORI
0 0
proofreader
12. 11. 2025 17.09
-2
Golobovim res manjka inteligence. Spreminjajo zakone in jih čez par mesecev spreminjajo nazaj.
ODGOVORI
3 5
Japa Jade
12. 11. 2025 17.14
+3
SDS negativizem ne pozna meja.
ODGOVORI
5 2
Spijuniro Golubiro
12. 11. 2025 17.03
-3
Nej še na šiht gre namest mene če je tko pametna 🤣
ODGOVORI
2 5
grumf
12. 11. 2025 17.12
+3
Odvisno kaj delaš...
ODGOVORI
3 0
Killing of Hind Rajab
12. 11. 2025 17.18
če bi janševiki bili pametni bi tudi za njih delala AI....za lopato je dovolj iq janševika ...tam okoli številke čevljev...
ODGOVORI
0 0
Pacho Herrera
12. 11. 2025 17.02
+3
Bravo…👍🏽👍🏽👍🏽
ODGOVORI
4 1
ho?emVšolo
12. 11. 2025 17.01
-1
Si kar predstavljam, kako bi izgledalo najpogostejše vprašanje "kako varno PV predati orožje"
ODGOVORI
1 2
planinec123
12. 11. 2025 17.00
-2
UI sem in tja, veliko sicer pomaga, toda duhovne in čustvene inteligence, ki sta daleč pred ostalimi, nima.
ODGOVORI
1 3
vrtnar _
12. 11. 2025 17.00
-3
iz izkušenj povem,da trenutno je boljši in pa hitrejši Gemini
ODGOVORI
0 3
mackon08
12. 11. 2025 16.53
+5
vvvilice če si pa neumnost spraševal, za pot je Google maps. Drugače pa Chat gpt zna dati odlične odgovore.
ODGOVORI
5 0
enapi
12. 11. 2025 16.57
+4
Pusti ga, saj ne ve zakaj se kaj uporablja.
ODGOVORI
4 0
vvvilice
12. 11. 2025 16.51
+1
Čet đipiti sem že dobil na neumnih odgovorih. Eden tak je bil najoptimalnejša pot iz Švice domov, pa je bila uro in pol daljša in 120 km daljša od navadne gugl meps
ODGOVORI
4 3
vvvilice
12. 11. 2025 16.49
+5
Tudi UI ima svojega šefa!
ODGOVORI
6 1
vvvilice
12. 11. 2025 16.49
+4
Ali ni tako, da UI porablja veliko elektrike? Kakšen je njen ogljični odtis?
ODGOVORI
7 3
