Vlada bo določila podrobnosti o koriščenju turističnih bonov

Poletje je tu, Slovenci pa očitno že nestrpno pričakujejo počitnice, pa naj bo to v gorah, na morju ali pa v toplicah. Turistični boni so eden od nosilnih ukrepov iz tretjega paketa protikoronskih ukrepov, ki ga je DZ sprejel konec maja. Prejeli jih bodo vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020, in sicer rojeni do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Unovčili jih bodo lahko za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji.

Podrobnosti v zvezi s koriščenjem bonov bo vlada določila z uredbo. Že zdaj pa je znano, da bodo veljali do konca leta, da ne bo mogoče zahtevati izplačila njihove vrednosti v denarju, bodo pa prenosljivi med sorodniki, in sicer v ravni vrsti do drugega kolena. V nastanitvenih obratih gostom z boni ne bodo smeli zaračunati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Domači gost pa, kamorkoli bo že šel, ne bo plačal samo nočitve. Zagotovo bo moral plačati še turistično takso, tudi to naj bi opredelila težko pričakovana uredba, pa še kakšno večerjo, ogled znamenitosti, dodatno aktivnost ... Na to računa tudi država.