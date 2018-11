Vlada bo Ermenčevo imenovala za novo načelnico Generalštaba SV

V svoji vojaški karieri je opravljala poveljniško dolžnost na taktični ravni in štabne dolžnosti na operativni ter strateški ravni vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski. Vodstvene formacijske dolžnosti v Slovenski vojski opravlja od leta 2001. V čin brigadirke je bila povišana 13. maja 2011, marca letos pa je bila imenovana za namestnico načelnika generalštaba.

Alenka Ermenc je diplomirala na fakulteti za družbene vede, leta 1991 pa se je pridružila Teritorialni obrambi RS in bila aktivna udeleženka vojne za Slovenijo. v Slovenski vojski je zaposlena 27 let. Leta 2008 je zaključila šolanje na Kraljevi akademiji v Londonu, v glavnem britanskem mestu je pridobila tudi magistrski naziv.

Njeno pot vodi ljubezen do domovine

Že takrat je Ermenčeva postala prva ženska na tako visokem položaju v Slovenski vojski in širše. Minuli petek pa jo je predsednik republike Borut Pahor povišal v čin generalmajorke. V nagovoru ob povišanju je Ermenčeva poudarila, da njeno pot "vodi ljubezen do domovine, očetnjave".

O imenovanju Ermenčeve na čelo Slovenske vojske je prvi poročal POP TV, kjer so dodali, da se predsednik republike Pahor z imenovanjem strinja. Dosedanji načelnik Geder pa se tako po devetih mesecih na čelu Slovenske vojske poslavlja s tega položaja. Njegov mandat, ki bo očitno najkrajši med dosedanjimi načelniki, so zaznamovali vpoklic rezervistov, nekoliko izboljšana ocena pripravljenosti Slovenske vojske in prizadevanja za izboljšanje gmotnega položaja njenih pripadnic in pripadnikov.