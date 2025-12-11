Svetli način
Vlada bo imenovala novega načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Ljubljana, 11. 12. 2025 06.24 | Posodobljeno pred 1 uro

Naslednik generalpodpolkovnika Roberta Glavaša, ki se bo z novim letom upokojil, bo deseti na čelu SV. Glavaša in novoimenovanega načelnika bo popoldan v predsedniški palači sprejela vrhovna poveljnica obrambnih sil in predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Ime bo vladi v imenovanje predlagal minister za obrambo Borut Sajovic. Vlada namreč skladno z zakonom o obrambi načelnika Generalštaba SV imenuje in razrešuje na formacijsko dolžnost brez interne in javne objave na podlagi službenih potreb.

Načelnik generalštaba SV Robert Glavaš
Načelnik generalštaba SV Robert Glavaš FOTO: Damjan Žibert

Zdajšnji načelnik Robert Glavaš, ki ga je vlada na to funkcijo kot devetega na čelu SV imenovala aprila 2020, je letos namreč izpolnil pogoje za upokojitev.

Tudi njegov naslednik bo moral namenjati pozornost pridobivanju in zadrževanju pripadnikov v SV, razvoju vojaškega voditeljstva ter odzivanju na spreminjajoče se nestabilno varnostno okolje.

Zadnja ocena pripravljenosti SV za leto 2024 je pokazala izboljšanje na vseh področjih ocenjevanja. Povečanje sredstev in delo s kadri kažejo trend navzgor, še vedno pa so določena neskladja med zahtevano in potrebno pripravljenostjo ter dejanskim stanjem pripravljenosti SV. Gre predvsem za izpopolnjenost enot s kadri, pomanjkanje nekatere vojaške opreme in finančnih sredstev.

