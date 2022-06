'Vlada bo izenačila cene dizla za avtoprevoznike na avtocestah s tistimi zunaj njih'

Tržni inšpektorat kršitev, povezanih z različnim obračunavanjem pogonskega goriva, pri trgovcih ni ugotovil, je še dejal Golob. Skupaj s trgovci pa ugotavljajo, ali so bili pripravljalni ukrepi trgovcev ustrezni in ali je pomanjkanje goriva na bencinskih servisih po celi Sloveniji naključje in ne nekaj, kar bi lahko trgovci predvideli. "Zaključke bomo delali potem, ko bodo dobili izsledke," je dejal in ponovil, da se kaj takšnega ne bi smelo zgoditi.

Omilitveni ukrepi, s katerimi bodo naslovili problematiko visokih cen pogonskih goriv, bodo sicer, potem ko jih bo v četrtek obravnavala vlada, s 1. julijem veljali tudi za kmete, ki jim bo vlada povečala nepovratna sredstva, da bodo lahko gorivo nabavljali po nižjih cenah. Podobno bo veljalo za javni prevoz.

Ta teden so medtem že stekli tudi pogovori o ukrepih, ki bodo naslovili prehransko draginjo. Danes je potekal prvi sestanek na to temo, ukrepe pa naj bi vlada na mizo dobila prihodnji petek.