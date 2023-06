Vlada bo namenila dodatnih 26 milijonov za zamenjavo starih kurilnih naprav

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, se bo vrednost projekta povečala zaradi povečanih potreb in koristi izvajanja ukrepa na področju obnovljivih virov energije. Investicija se bo izvajala skladno s predvidenim časovnim načrtom do 31. decembra 2023.

S projektom, sredstva za katerega prispevajo iz sklada za podnebne spremembe, spodbujajo uporabo obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb, in sicer zamenjavo zastarelih malih kurilnih naprav, ki so neučinkovite, z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso in s toplotnimi črpalkami. Posredni cilj pa je izboljšanje kakovosti zraka, kjer je ta slab, oz. ohranjanje njegove kakovosti tam, kjer je še dobra.