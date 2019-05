Vlada bo občinam povrnila stroške odstranitve odpadkov, ki ji puščajo migranti

Vlada je na dašanji dopisni seji odločila, da bo povračilo stroškov odstranitve odpadkov koordiniral in izvajal vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov.

Stroške bodo lahko povrnili na podlagi informacije policije, ki bo ob ugotovitvi lokacije in vrste odpadkov navedla, da so odpadki nastali kot posledica nezakonitih prehodov državne meje, in zahtevka občine, ki bo ustrezno utemeljen in dokumentiran.