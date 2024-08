Vlada predstavila davčne spremembe, gospodarstvo kritično

"S tem želimo preko ugodnejše davčne obravnave zavezancev privabiti tuje znanje in izkušnje ter jih spodbuditi, da pri nas tudi ostanejo, hkrati pa v domovino spet privabiti tiste Slovence, ki so zaradi svojih različnih okoliščin prekinili rezidentske vezi s Slovenijo," je dejal minister.

V sveženj so vključili ugodnejšo davčno obravnavo za visokokvalificirane kadre v starosti do 40 let, ki bi se v Slovenijo vrnili po dveh letih dela oz. študija v tujini ali pa so v Sloveniji zaposleni tuji državljani. V višini sedem odstotkov od bruto plače je bodo deležni pet let, če jim bo delodajalec ponudil plačo v višini vsaj dvakratnika povprečne plače.

Ministrstvo za finance je osnutke zakonskih predlogov v javno obravnavo dalo v začetku junija, na podlagi javne obravnave in medresorskega usklajevanja pa je v sveženj, ki je pripravljen za sprejem na vladi, vneslo nekaj manjših sprememb.

Boštjančič je povedal še da se bodo lotili tudi drugih sprememb, ki se tičejo obdavčitve premoženja in dodatne razbremenitve dela. Načrtujejo pa, da bi drug paket davčnih sprememb javnosti predstavili že do konca tega leta.

Med ukrepi je še več manjših sprememb, med drugim ponovna izključitev subvencij za obdelavo območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (t.i. OMD plačila) iz obdavčitve, možnost prenašanja davčnih izgub ter postopno zvišanje trenutno ničelne bonitete na električne avtomobile. Za pijače z dodanim sladkorjem in energijske pijače je predvideno zvišanje obdavčitve, za pivo in žgane pijače pa zvišanje trošarin.

Ukrepi so po njegovih besedah ciljno naravnani. "Z njimi naslavljamo pomembne razvojne izzive, ki jih je smiselno podpreti z ustrezno oblikovanimi davčnimi ukrepi, predvsem zato, da bi povečali produktivnost in mednarodno konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter odpravili nekatere pomanjkljivosti obstoječega davčnega sistema," je dejal.

Drugi predviden ukrep je predvideno olajšano nagrajevanje delavcev z delnicami in deleži, z ugodnejšo davčno obravnavo pa naj bi inovativnim zagonskim podjetjem (t. i. startup podjetja) pomagali pri nagrajevanju zaposlenih z deleži oziroma opcijami za njihovo prodajo ter pri zagotavljanju likvidnosti. Nameravajo tudi zamakniti datum nastanka prvih obveznosti do države na kasnejši datum.

Gospodarsko ministrstvo za zdaj ni zadovoljno z vsemi rešitvami iz davčnega svežnja

Gospodarsko ministrstvo po navedbah ministra Matjaža Hana za zdaj ni zadovoljno z vsemi rešitvami iz svežnja predlogov davčnih sprememb, ki ga je danes obravnavala vlada. Ob robu dogajanja na sejmu Agra je izrazil željo po dodatnih usklajevanjih in pa, da bo davčna zakonodaja gospodarstvu pomagala, ne povzročala dodatnih težav.

Han je povedal, da imajo kar nekaj pripomb, a da o njih ne želi govoriti širši javnosti, temveč jih želijo razrešiti znotraj vlade in koalicije. Kot enega glavnih zadržkov je sicer navedel sam postopek sprejemanja davčnih sprememb. "Na koncu bi bilo dobro, da davčno zakonodajo Ekonomsko-socialni svet pregleda še enkrat, kljub temu da vem, da je bil vpet v izhodišča," je odgovoril na vprašanje STA.

Na ministrstvu pričakujejo, da bo davčna zakonodaja pomagala gospodarstvu in da mu ne bo delala še dodatnih težav ob ohlajanju gospodarske dejavnosti, do katerega prihaja v Evropi.Da so vsaj dopoldne usklajevanja še potekala, je po jutranjem sestanku koalicije povedala tudi glavna tajnica SD Živa Živković. Več ni želela komentirati. Očitno pa je vlada glede davkov vendarle sprejela odločitve, saj bo na novinarski konferenci po seji vlade nastopil finančni minister Klemen Boštjančič.

Med osrednjimi cilji svežnja so povečanje konkurenčnosti gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest ter spodbujanje inovacij in investicij, pa tudi odprava pomanjkljivosti v sistemu in večja pravičnost.

Do svežnja so sicer kritični v gospodarstvu, saj v njem ne vidijo bistvenega izboljšanja poslovnega okolja, v nekaterih rešitvah pa prepoznavajo celo dodatne obremenitve v času, ko se gospodarske razmere predvsem zaradi težav v Nemčiji ohlajajo.