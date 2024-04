Kaj prinaša predlog novele zakona o kazenskem postopku?

Predlog novele implementira tudi dve direktivi Evropskega parlamenta, in sicer glede pravice do dostopa do odvetnika na način, da policija od osumljenca ne sme zbrati obvestil in o tem narediti uradnega zaznamka, če njegov zagovornik ne pride v določenem roku.

Z novelo ministrstvo predlaga še podaljšanje šesturnega zadržanja oseb, katerih zaslišanje bi bilo v prihodnje težko izvedljivo, na največ 12 ur. V praksi se ta določba uporablja v povezavi s kaznivim dejanjem prepovedanega prehajanja meje pri tujcih iz tretjih držav, ki izrazijo namero, da bi vložili prošnjo za mednarodno zaščito.