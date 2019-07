Šarec se je v zapisu na družbenem omrežju Facebook odzval tudi na burne odzive, ki jih je njegov predlog sprožil znotraj koalicije. Spomnimo, da je Šarčev predlog razjezil koalicijsko SD, ki Lenarčiča ne podpira. "Kandidat ni takšen, da bi užival našo podporo, kar se bo videlo na vseh glasovanjih," je napovedal predsednik SDDejan Židan. V drugih vladnih strankah SMC, DeSUS in SAB medtem v sredo niso želeli uradno komentirati predloga premierja, čeprav je bilo pričakovati, da bodo te tri stranke pristale na Šarčevo izbiro.

"Očitki so, da gre za napačen postopek, da se nisem posvetoval itd. O postopku govorijo isti, ki so pred petimi leti sodelovali pri popolnem fiasku, ko je vlada poslala tri kandidate, ki so se samopredlagali,"na očitke odgovarja Šarec.

In dodaja, da je sam postopal, "kolikor je mogoče, pravično. Nisem predlagal kandidata stranke LMŠ, a bi ga lahko". Priznava, da je ime kandidata, ki sicer ni član nobene stranke, držal skrito do zadnjega,"a izključno zaradi obrambe dostojanstva kandidata".

Odzval se je tudi na besede poslanke Romane Tomc, da ambicije slovenske evropske politike postavlja na uradniški nivo, in zapisal: "Je kdo od teh, ki se spotika ob izbor "uradnika", ali sploh kdo iz Slovenije že zastopal predsedstvo EU v Evropskem parlamentu? In odgovarjal na vprašanja poslancev? Se je kdo od njih kdaj pogajal z Rusijo, ZDA, Azerbajdžanom o opazovanju njihovih volitev? Je kdo od njih vodil mednarodno ustanovo s 160 zaposlenimi in 20 mio eur letnega proračuna? Janez Lenarčič je to počel. Uspešno."

"Vedno ista zgodba…podcenjevanje do zadnjega atoma moči."