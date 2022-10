Vlada bo odločala o redni uskladitvi pokojnin in dvigu minimalne plače

Predsednik vlade Robert Golob je dejal, da bo vlada v četrtek odločala o 4,5-odstotni redni uskladitvi pokojnin in 4,5-odstotnem dvigu minimalne plače. Za razliko od preteklih vlad bodo pa bodo vse skupine nagovarjali istočasno, je zagotovil. "Vse skupine bomo nagovarjali istočasno. Inflacija je namreč enaka za vse, zato bomo tudi mi enako obravnavali vse skupine," je dejal.

"Zakon je že pripravljen in je v vladni proceduri. V četrtek bomo na vladi sprejeli zakon za 4,5- odstotno redno uskladitev pokojnin," je dejal predsednik vlade Robert Golob in ob tem dejal, da to ne bodo dodatki ali t. i. bonbončki. "To bo redna uskladitev," je poudaril. Ob tem pa bodo na Ekonomsko-socialni svet dali enak predlog, torej 4,5-odstotni dvig minimalne plače, je dodal. "Na enak način želimo pokriti vse naenkrat, saj si vse skupine zaslužijo enak tretma," je jasen. Kritiko je namenil tudi predhodnim vladam: "Vpeljali bomo to, kar nobeni vladi doslej ni uspelo. Vse skupine bomo nagovarjali istočasno." Kot je pojasnil, je inflacija enaka za vse, zato bodo tudi oni enako obravnavali vse skupine.

icon-expand Robert Golob FOTO: Luka Kotnik

'Pri davčnih spremembah bomo vedno primarno gledali večino' Poslanca Nove Slovenije Jerneja Vrtovca je zanimalo, kakšno davčno politiko lahko gospodarstvo pričakuje v letih 2024, 2025 in naprej. Prepričan je namreč, da mora davčno okolje spodbujati potenciale v Sloveniji za rast dodane vrednosti in dvig blaginje, ne pa jih zavirati. Golob pa mu je odgovoril, da v dialogu s socialnimi partnerji in tudi opozicijo za prihodnje leto načrtuje temeljito prevetritev davčne politike. Vse prihodnje leto bo potekala široka javna razprava, kakšno davčno politiko želimo v Sloveniji, je zagotovil.