Vlada bo odločala o regulaciji cen energije v 2024

Razmere na energetskem trgu so se namreč glede na lansko krizno leto bistveno spremenile. Cene elektrike in plina so občutno nižje, čeprav ostajajo od dvakrat do trikrat višje kot pred lansko energetsko krizo, prav tako na kratek rok ni pričakovati težav v oskrbi.

Po izteku trenutne regulacije – do konca leta so zamejene drobnoprodajne cene elektrike za gospodinjstva, male poslovne odjemalce, zaščitene odjemalce, javne zavode ter mala in srednje velika podjetja ter drobnoprodajne cene plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce, javne zavode in zaščitene odjemalce – bodo torej uvedene spremembe.

Vlada se je tako po navedbah pristojnega ministrstva iz zadnjih dni odločila za jasno izhodno strategijo iz regulacije, po kateri bodo v novem letu regulirane le še cene elektrike za gospodinjstva, pri čemer bo cena za 90 odstotkov dejanske porabe enaka, kot je po trenutni regulaciji, za 10 odstotkov porabe pa bo cena tržna.

Zamejitve cen elektrike za ostale odjemalce ne bo več, prav tako ni bilo mišljeno nadaljevanje regulacije cene plina. A v zadnjih dneh je slišati, da bi se lahko vlada glede na pričakovana cenovna nihanja zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu in negotovosti pri razvoju ruske vojne v Ukrajini in njenih širših učinkov vendarle odločila za nadaljevanje zamejitve cen za gospodinjstva.

Pričakovati je, da bo sejo vlade zaznamovala tudi razprava o novelaciji zakona o delovnih razmerjih. Potem ko tudi maratonska pogajanja v zadnjih dneh niso privedla do kompromisa med interesi socialnih partnerjev, se postavlja vprašanje, ali se bo vlada odločila zgolj za oskubljeno različico zakonskega predloga, s katero bo v pravni red prenesla določila dveh evropskih direktiv, ali bo vendarle vključila tudi nekatera dodatna določila, o katerih so se pred tem leto dni usklajevali delodajalci in sindikati in so v gospodarstvu povzročala odpor in nezadovoljstvo.

Na mizi ministrov bosta tudi predloga novel zakonov o DDV in o reševanju in prisilnem prenehanju bank, s katerima se v pravni red prenašajo nekatere zadnje zakonodajne novosti na ravni EU, ena od točk na dnevnem redu pa je tudi končna ocena škode na stvareh v poletnih ujmah.