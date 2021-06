Bo sprejeta nova uredba o opravljanju javne službe STA?

Osnutek uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, o katerem smo v minulih dneh že poročali, med drugim določa, da mora agencija za javno službo pripravljati povzetke novic, ki so jasno ločeni od celotnih novic, ki jih STA prodaja v okviru tržne dejavnosti. Posega tudi v način določanja zneska za nadomestilo za opravljanje storitev javne službe, med drugim med prihodke javne službe vključuje vsa sredstva iz javnih virov.

Dotika se tudi tržne dejavnosti in določa, da lahko STA izvaja le takšne tržne storitve, ki niso v konfliktu interesov s splošno sprejetimi strokovnimi standardi. Določa še, da STA na tri mesece poroča Ukomu o izvajanju poslovnega načrta STA. Ukom vsako leto izvede redna preverjanja.

Direktor STA Bojan Veselinovič meni, da bo uredba, če bo sprejeta v takšni obliki, nov vladni manever, da bi zaobšla določbe zakona o STA in sedmega protikoronskega zakona. Napovedal je, da bodo za izpodbijanje uredbe, če bo sprejeta, uporabili vsa pravna sredstva.

Uredbi v taki obliki nasprotujejo tudi v Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije. Kot so ocenili, bi posegla v uredniško in upravljavsko avtonomijo STA. V DNS zato pozivajo vlado, da osnutka uredbe ne sprejme.

Državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc je sicer na seji komisije za nadzor javnih financ minuli teden dejala, da si ministrstvo želi, da bi vladni urad za komuniciranje (Ukom) in STA razrešila spor glede izvajanja pogodbenih obveznosti, ustrezna uredba pa da naj bi torej odpravila nejasnosti. Vlada ne želi uničiti STA, je zagotovila.

STA medtem ostaja brez zakonsko zagotovljenega plačila za izvajanje javne službe že 161 dni. Ukom pa je v sredo zavrnil še majski zahtevek STA za plačilo mesečnega nadomestila, ker da s STA nima nikakršne pogodbe ali drugega poslovnega odnosa, prav tako niso naročili nobenih storitev STA.