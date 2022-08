Vlada bo po premoru nadaljevala naslavljanje draginje

Vlada je do zdaj že sprejela regulacijo cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne in zaščitene odjemalce, potrdila predlog zakona za začasno znižanje DDV na energente, pred začetkom jesenske ogrevalne sezone napoveduje tudi regulacijo cen kurilnega olja in daljinskega ogrevanja.

Ob številnih pozivih iz gospodarstva, da bi morala država na pomoč zaradi visokih cen energije priskočiti še gospodarstvu, bodo imeli ministri danes na mizi po napovedih tudi osnutek predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen elektrike in plina.

Golob: Država bo del razlike med lansko in letošnjo ceno elektrike pokrila iz proračuna

Premier Robert Golob je med obiskom Pomurja ta teden napovedal, da bo vlada v okviru tistega, kar dovoljujejo evropska pravila o državnih pomočeh, sprejela ukrep, s katerim bo država del razlike med lansko in letošnjo ceno elektrike pokrila iz proračuna. Sredstva so po Golobovih besedah zagotovljena na postavkah gospodarskega ministrstva. Podobna logika naj bi veljala za ostale energente, je pa Golob opozoril, da bo za določena podjetja veliko večja težava nastopila prihodnje leto. Zaradi tega pripravljajo shemo za eskalacijo teh pomoči.