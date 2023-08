Interventni zakon po poplavah: kaj bo sprejela vlada?

Vlada bo nadaljevala obravnavo predloga interventnega zakona za pomoč po poplavah v začetku meseca in ga po napovedih tudi potrdila ter po nujnem postopku poslala v DZ. Predvideni so ukrepi za nujno obnovo javne infrastrukture, poenostavitev postopkov in pridobivanja dovoljenj ter ukrepi za pomoč občinam, gospodarstvu in prebivalcem.

Urad vlade za komuniciranje je ob torkovi seji vlade, na kateri so ministri znova pretresali ukrepe, napovedal, da bo vlada končni predlog zakona potrdila predvidoma na današnji seji. Za najnujnejše ukrepe po poplavah, ki jih pripravlja vlada, torej za denarno pomoč, sklad za obnovo in moratorij na kredite, v vladnih prostorih in na posamičnih ministrstvih usklajujejo še zadnje podrobnosti. Ministri so interventni zakon, ki naj bi imel več kot sto členov, na vladni seji spet pregledovali v torek, danes pa bo sledila nova vladna seja in besedilo zakona naj bi bilo potrjeno.

Pomoč, za katero lahko ob odstranjevanju posledic poplav prebivalci prizadetih območij zaprosijo že v tem trenutku, je dostopna prek Karitasa in Rdečega križa, kjer so zbirali donacije, vsaki organizaciji po pet milijonov pa je donirala tudi država. Posameznik lahko za poplavljeno klet dobi 500 evrov, za uničenje celega objekta 3000 evrov. Poleg tega so že na vrsti tudi zavarovalnice, in sicer tudi za povrnitev stroškov za čiščenje. Kot vemo, bo sedemkratnik siceršnjega mesečnega zneska, kar za štiričlansko družino znese čez 10 tisoč evrov. Vloge bodo zbirali na centrih za socialno delo. Prav tako lahko po uveljavitvi zakona oškodovanci računajo na moratorij na kredite in po popisih škode na zavarovalnine.

icon-expand Poplave, ki so prizadele Koroško FOTO: Aljoša Kravanja