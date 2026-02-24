Vlada bo predlagala izredno uskladitev pokojnin za dodaten odstotek

Premier, ki je predlog vlade za izredno uskladitev pokojnin napovedal ob robu regijskega obiska vlade v osrednji Sloveniji, verjame, da bo denar upokojencem prišel prav za lažje spopadanje z draginjo.
Prav tako pa s tem kažejo tudi spoštovanje do vseh, ki so ustvarjali družbo in so nam omogočili boljše življenje, je poudaril Golob.
Svet Zpiza je sicer minuli torek že sprejel sklep, da se bodo pokojnine z redno februarsko uskladitvijo zvišale za 4,2 odstotka. Pri uskladitvi so v skladu z zadnjo pokojninsko reformo v 50 odstotkih upoštevali rast povprečne bruto plače in v 50 odstotkih povprečno rast cen življenjskih potrebščin. Uskladitev, ki so jo predvideli v finančnem načrtu zavoda za letos, je bila sicer nekoliko višja, petodstotna. A je bila nato rast bruto plač nižja od ocenjene v jesenski napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.
O izredni uskladitvi pokojnin bo moral zdaj najprej odločati svet Zpiza. Če bo takšen sklep sprejel, pa mora k njemu dati soglasje še vlada.
