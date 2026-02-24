Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vlada bo predlagala izredno uskladitev pokojnin za dodaten odstotek

Ljubljana, 24. 02. 2026 15.20 pred 22 minutami 1 min branja 10

Avtor:
STA
Pokojnine

Predstavniki vlade bodo v prihodnjih dneh na organih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) predlagali izredno uskladitev pokojnin z marcem za dodaten odstotek, je sporočil premier Robert Golob. Po njegovih besedah imajo pri tem tudi zagotovila Zpiza, da so sredstva v pokojninski blagajni za to že zagotovljena.

Premier, ki je predlog vlade za izredno uskladitev pokojnin napovedal ob robu regijskega obiska vlade v osrednji Sloveniji, verjame, da bo denar upokojencem prišel prav za lažje spopadanje z draginjo.

Prav tako pa s tem kažejo tudi spoštovanje do vseh, ki so ustvarjali družbo in so nam omogočili boljše življenje, je poudaril Golob.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Luka Kotnik

Svet Zpiza je sicer minuli torek že sprejel sklep, da se bodo pokojnine z redno februarsko uskladitvijo zvišale za 4,2 odstotka. Pri uskladitvi so v skladu z zadnjo pokojninsko reformo v 50 odstotkih upoštevali rast povprečne bruto plače in v 50 odstotkih povprečno rast cen življenjskih potrebščin. Uskladitev, ki so jo predvideli v finančnem načrtu zavoda za letos, je bila sicer nekoliko višja, petodstotna. A je bila nato rast bruto plač nižja od ocenjene v jesenski napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

O izredni uskladitvi pokojnin bo moral zdaj najprej odločati svet Zpiza. Če bo takšen sklep sprejel, pa mora k njemu dati soglasje še vlada.

pokojnine izredna uskladitev vlada draginja Zpiz

Na koprskem pomolu politikom sporočali, kaj je pomembno

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PIERREBRICE
24. 02. 2026 15.45
Kaj se zgodi, če Zpiz reče ne?
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
24. 02. 2026 15.45
Tik pred volilno nedeljo bo povišanje za 10%.
Odgovori
0 0
Joško-ribič
24. 02. 2026 15.44
Vas ni sram norca se delate levaki z opokojencim.
Odgovori
+1
1 0
velikiblek
24. 02. 2026 15.41
1% je norčevanje iz upokojencev.
Odgovori
+0
1 1
prašek
24. 02. 2026 15.44
NI 1% pač pa 5,2%!!!!!!!!
Odgovori
0 0
prašek
24. 02. 2026 15.46
Ni samo 1% pač pa skupno 5,2%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
0 0
marker1
24. 02. 2026 15.39
Burek stranka je spet odprla slaščičarno. Robert a resno misliš, da smo tako poceni?
Odgovori
+3
3 0
anabanana
24. 02. 2026 15.37
Sramota za 1%
Odgovori
+2
2 0
jogo
24. 02. 2026 15.30
A na 6%?
Odgovori
+1
1 0
nekodnas
24. 02. 2026 15.40
Ne na 6%, pomotoma si verjetno številko narobe , obrnjeno na glavo napisal, kajti pravilno je 9%. Se ti je pač zgodilo, ni panike.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
vizita
Portal
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
S 1. marcem višji socialni transferji - otroški dodatki, štipendije ...
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
okusno
Portal
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543