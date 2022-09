Vlada bo predloge sprememb pri dohodnini v DZ poslala brez soglasja ESS

Dialog je bil "intenziven in bogat", skušali so poiskati boljše rešitve na področjih, kjer so ocenili, da je to mogoče – med drugim glede normirancev, nadomestila za delo od doma, dodatne splošne olajšave, delne indeksacije zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov, je na novinarski konferenci po seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) povedal državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič.

Dosegli so soglasje glede novel zakonov o trošarinah, o finančni upravi in o davčnem postopku, pri noveli zakona o dohodnini pa "soglasja pričakovano ni, nismo ga niti iskali, iskali smo pa dober dialog in čim boljše rešitve". Upoštevali so, kar je bilo mogoče upoštevati, je povedal Božič in dodal, da je ta dialog dobra popotnica za obravnavo davčne reforme.