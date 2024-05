Vlada bo predstavila predlog za dvig plač direktorjev

Vodja pogajalske skupine dela sindikatov Jakob Počivavšek pravi, da se zadeve po malem premikajo, a na nobenih od pogajanj za nove plačne stebre še niso tako daleč, da bi jih lahko zaključili.

Še vedno so na primer nezadovoljni sindikati državne uprave, ki med drugim zastopajo državne uradnike, policiste in vojake. Medtem glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj pravi, da je na sredinih stebrnih pogajanjih za izobraževanje, kulturo in znanost vladna stran prišla s "približevalnim predlogom, ki si zasluži to ime", a dodaja, da to "še ni polje, v katerem bi lahko razmišljali o dogovoru".