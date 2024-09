Vlada bo s sindikati podpisala izjavo o stopnji usklajenosti plačnega zakona

O dogovoru vladnih in sindikalnih pogajalcev, ki so po ponedeljkovem več kot 10-urnem srečanju sporočili, da je predlog novega plačnega zakona skoraj povsem usklajen in da so se ob tem uskladili tudi o nadaljnjih korakih, zdaj presojajo organi posameznih sindikatov, nekateri bodo to storili še danes. Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je v ponedeljek izrazil prepričanje, da bo večina sindikatov prišla na današnji podpis.

Izjavo o stopnji usklajenosti besedila predloga novega zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju bodo popoldne podpisali reprezentativni sindikati ter v imenu vlade ministra za finance in za javno upravo Klemen Boštjančič in Franc Props.