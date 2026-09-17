Vlada bo tatvino znova uvrstila med kazniva dejanja

Vlada je na današnji seji sprejela mnenje glede zahteve vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oz. Šutarjevega zakona. Ocenjuje, da ureditev v omenjenem zakonskem členu ni ustrezna.

Omenjeni zakon je namreč določil, da se kazniva dejanja tatvin majhne vrednosti prekvalificirajo v prekrške. Globe so odvisne od zneska ugotovljene premoženjske škode ali premoženjske koristi in znašajo od 150 evrov za škodo ali korist do vključno 100 evrov, do 750 evrov ob škodi v višini do 500. Z globo od 750 do 1500 evrov pa lahko kaznujejo storilca, ki je že bil pravnomočno kaznovan za enak prekršek v obdobju zadnjega leta.