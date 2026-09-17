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Slovenija

Vlada bo tatvino znova uvrstila med kazniva dejanja

Ljubljana, 17. 09. 2026 15.15 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
STA D.L.
Točenje goriva in odhod brez plačila se obravnava kot tatvina

Prenos inkriminacije kaznivega dejanja tatvine med prekrške v t. i. Šutarjevem zakonu po mnenju vlade ni dosegel namena. Zato bodo v skladu z napovedjo pripravili spremembe zakona, po katerih bo tatvina ponovno uvrščena med kazniva dejanja in ne več deloma v prekrške, kot velja zdaj, so zapisali v gradivu po seji vlade.

Tatvina v trgovini
Tatvina v trgovini
FOTO: Shutterstock

Vlada je na današnji seji sprejela mnenje glede zahteve vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oz. Šutarjevega zakona. Ocenjuje, da ureditev v omenjenem zakonskem členu ni ustrezna.

Omenjeni zakon je namreč določil, da se kazniva dejanja tatvin majhne vrednosti prekvalificirajo v prekrške. Globe so odvisne od zneska ugotovljene premoženjske škode ali premoženjske koristi in znašajo od 150 evrov za škodo ali korist do vključno 100 evrov, do 750 evrov ob škodi v višini do 500. Z globo od 750 do 1500 evrov pa lahko kaznujejo storilca, ki je že bil pravnomočno kaznovan za enak prekršek v obdobju zadnjega leta.

Preberi še Šutarjev zakon: vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo 12. člena

Zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena omenjenega zakona je vložilo vrhovno sodišče, saj ocenjuje, da ta določba predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Po mnenju vrhovnega sodišča namreč v zvezi s tatvino ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom, s čimer se ustvarja nevzdržen oziroma absurden položaj, v katerem je za težje dejanje (opredeljeno kot prekršek) predpisana globa, za blažje (opredeljeno kot kaznivo dejanje) pa je mogoče izreči celo zaporno kazen.

Kot je v zahtevi za oceno ustavnosti med drugim pojasnilo vrhovno sodišče, gre v tem primeru za situacijo, ko je znotraj istega pravnega reda tatvina enkrat opredeljena kot kaznivo dejanje (204. člen kazenskega zakonika), drugič kot prekršek (12. člen Šutarjevega zakona), in da torej med kaznivim dejanjem in prekrškom ni podane jasne ločnice.

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KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
grumf
17. 09. 2026 17.04
Podpiram.. Očitno ne moremo brez restriktivne zakonodaje.
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
17. 09. 2026 17.02
Nič ne bo ! Populizem. To nebo prišlo niti v proceduro.
Odgovori
0 0
4BIDEN
17. 09. 2026 17.01
Kaj pa če se npr. Avto sam ukrade in pelje po avtocesti? Mimo prometne policije po možnosti?
Odgovori
0 0
Morgoth
17. 09. 2026 16.57
V bolj razvitih arabskih državah (Saudska Arabija, Katar, ipd.) so kazni za nedržavljane veliko hujše mot za državljane. Državljanstvo je pa skoraj nemogoče dobiti. In prav je tako! Zato je tam tudi red!
Odgovori
+3
3 0
Vrhovni poveljnik
17. 09. 2026 16.53
Janezs in Stevo hočeta zatreti konkurenco.
Odgovori
-2
0 2
Daoist
17. 09. 2026 16.48
Mislim, da smo še daleč od amputiranja rok tatovom, kot naj bi bila to praksa na Bližnjem vzhodu.
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
17. 09. 2026 16.44
Prekvalifikacija tatvine iz kaznivega dejanja v prekršek je samo za lepotni popravek statistike. Dejansko stanje je alarmanrno in terja delo če lepotno sfriziraš statistiko ni treba narediti nič
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+4
4 0
0523
17. 09. 2026 16.54
Seveda za romčke to ne velja.
Odgovori
+3
3 0
toncek baloncek
17. 09. 2026 16.37
Super je bilo narjeno edino da sw bi globa mogla ozterjat kar so zafrknili ustavni sodniki. Ce se bo uverstila med kazniva dejanja nazaj bo spet isto kot je bilo prej kriminalvi govorili polocijami pisi saj mi nemorete nic, ter nekateri po 100 mansjih tatvin brez 1 sodnega epiloga saj se vse prej zavrze kot pride na sodisce. Bodimo se naprej banana Republika.
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+1
1 0
Medo888
17. 09. 2026 16.27
Ja , pri največjih kriminalcih pa izgubijo dokaze ......k bo nek študent uzel salamo pa bo na prvi strani novic 🙂
Odgovori
+7
8 1
mejacrnikal
17. 09. 2026 16.26
z drugimi besedami Golob je legaliziral tatvine v prejsnjem mandatu.
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+5
8 3
Qwerty
17. 09. 2026 16.26
Najbolj posteno bi bilo da se pogleda vrednost ukradene stvari pa dopiše 0 zadaj na kazen. Ukrades za 150€, dobis kazen 1500€. Ce se kaj unicis pri tem, placas se lastniku odskodnino z isto formulo. Ga ni junaka vec ki bi ukradel čimgumije v trgovini, ce bi bila taka kazen
Odgovori
+8
8 0
štrekeljc
17. 09. 2026 16.30
In kako boš od Romov izterjal 1500€?
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+1
1 0
Qwerty
17. 09. 2026 16.35
Niso samo romi , v vsaki trgovini kradejo od dijakov do upokojencev. Nekateri so kot srake, pa jih dobis se samo smejejo. Poklices policijo, se smejejo se oni.
Odgovori
+1
1 0
afna
17. 09. 2026 17.00
Nič ne terjaš. Ob storitvi kaznivega dejanja, se ukine vse socijalne transferje (ne samo za Rome).
Odgovori
0 0
nova pot
17. 09. 2026 16.16
Ne bo nobene spremembe, če bodo tožilci ustavili postopek češ, da gre za nizko vrednost in napotili oškodovanca, da sam pelje zadevo kar se ve, da je ne bo.
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+6
6 0
FRPuma
17. 09. 2026 16.16
Od 150 do 100eur.. spet študentje na delu
Odgovori
+2
2 0
big_foot
17. 09. 2026 16.15
Ampak če pa pošteno kradeš po nekaj 10k+ se ti pa itak nič ne zgodi. Le pri koritu moraš bit pa ni važno al je belo ali rdeče korito. Tu je živina zelo podobna.
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+9
10 1
krpati
17. 09. 2026 16.14
Spet nekaj za narod.....večji zločini pa pod preprogo.
Odgovori
+2
5 3
Tir1
17. 09. 2026 16.13
Največje prekrškarje imamo v DZ. A za njih ne velja to?
Odgovori
+3
5 2
rok1211
17. 09. 2026 16.08
HUDI ČASI PRIHAJAJO ZA NAS
Odgovori
-6
2 8
apage
17. 09. 2026 16.49
A za vas, ki kradete?
Odgovori
+1
1 0
Janez23
17. 09. 2026 16.06
Skrajni čas, da vlada odpravi škodljive ukrepe skrajno leve Golobove vlade. Eden od neumnih ukrepov je ta, da se manjše kraje do 500 € ne kaznuje. To je zgolj prekršek za katerega ni predpisane zaporne kazni. Danes lahko vsak socialc ukrade za 500 € in ni popolnoma nič kaznovan. Lahko mu policist izda globo v višini 750€ in ker je socialna pomoč nedotakljiva storilec raztrga plačilni nalog pred policistom in krade dalje.
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+16
19 3
asdfghjklč
17. 09. 2026 16.02
Za tatvino je treba dati tudi kartateko, da se ve kdo je tat in komu je treba gledati roke, če so na pravem mestu.
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+9
10 1
kleinek
17. 09. 2026 15.59
neumnost! če je zdaj za majhno tatvino (manjši znesek) dobil plačilni nalog za višji znesek, je bilo boljše. majn dela, majn birokracije. Tožilstvo take manjše tatvine zaradi balasta zavrže.
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+1
4 3
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