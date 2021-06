Bo vlada STA vendarle nakazala 845.000 evrov?

"STA je bila pred 30. leti ustanovljena zato, da opravlja javno službo zagotavljanja celovite obveščenosti javnosti, domače in tuje. Vlada je njena ustanoviteljica in edina družbenica ter tako tudi 100-odstotna lastnica STA," so uvodoma zapisali pri Ukomu.

Po njihovih besedah je dolžnost in odgovornost vlade, "da kot dober gospodar skrbi za racionalno porabo davkoplačevalskega denarja". In kot še dodajajo, pa je dolžnost in odgovornost agencije, da davkoplačevalski denar čim bolj racionalno uporabi in svojega lastnika, torej vlado, o tem, kako je bil porabljen denar, skladno s Pogodbo o opravljanju javne službe, redno in celovito seznanja. "Ne pa kot ravna aktualno vodstvo agencije, ki denar zahteva, poročila o tem, kako je bil porabljen, pa ne bi posredovalo," vztrajajo na Ukomu.

Prav tako so zapisali, da jih "skrbi ravnanje vodstva STA, ki tudi za ceno likvidnostnih težav, v katerih se je zaradi tega znašla agencija, še naprej problematizira izpolnjevanje določil Pogodbe o opravljanju javne službe". A kot dodajajo, je vlada kot ustanoviteljica "tudi v takšnih razmerah dolžna zagotavljati nemoteno izvajanje javne službe". Zato je direktorju Ukoma Urošu Urbaniji naložila, da STA takoj, ko se bo seznanil z njenim celovitim finančnim poslovanjem, nakaže predujem v višini 845.000 evrov za pričakovane izdatke pri opravljanju javne službe v letu 2021.