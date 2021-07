Vlada bo ustanovila službo za digitalno preobrazbo

Služba bo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripravljala in usklajevala strateške dokumente, zakonodajo in ukrepe na področju digitalizacije gospodarstva, javne uprave, zdravstva, pravosodja, kmetijstva in izobraževanja. Med prioritetami bo implementacija prvega paketa ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo, ki ga je vodil minister brez listnice Mark Boris Andrijanič.