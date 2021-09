Vlada bo za investicije v zdravstvo zagotovila 150 milijonov evrov.

Za zagotovitev sredstev za financiranje osebne varovalne opreme za zaposlene v primeru izvajanja zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije uporabnikov, pri katerih je prisoten sum na covid-19 bo ministrstvo za delo, družine in socialne možnosti namenilo še nekaj več kot dva milijona evrov. Ministrstvo za zdravje bo medtem zagotovilo nekaj več kot dva milijona evrov za plačilo dobave cepiv.

Na ministrstvu za zdravje bodo prerazporedili sredstva v višini nekaj več kot 25 milijonov evrov. Ta bodo med drugim namenili za pokrivanje stroškov zavoda za zdravstveno zavarovanje za izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb s koronavirusom in stroškov v zvezi s cepljenjem proti covidu-19 ter PCR-testi, so sporočili z ministrstva za finance.

Vlada bo za izvajanje investicij za zdravstveno dejavnost zagotovila 150 milijonov evrov

Vlada je na seji soglašala tudi s predlogom amandmaja k predlogu zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Z amandmajem bo vlada za izvajanje investicij za zdravstveno dejavnost na primarni ravni zagotovila 150 milijonov evrov in tako povišala skupni znesek za najpomembnejše investicije v slovensko zdravstvo za dodatnih 100 milijonov evrov.

S sofinanciranjem investicij na primarni ravni bo ministrstvo za zdravje tako zagotovilo posodobitev funkcionalnih prostorov, pridobitev ustrezne opreme in izboljšanje standardov osnovnega zdravstva za prebivalce posameznih občin. Prav tako bodo omogočili dostopnost do zdravstvenih storitev občanom na območjih, kjer se ta še ne izvaja. Sredstva bodo namenjena tudi za sofinanciranje prizidkov, novogradnje in medicinske ter ostale opreme za delovanje zdravstvenih domov ter hiter in učinkovit dostop do pacientov v primeru, ko je potrebna nujna medicinska pomoč, obiski zdravnikov in sester na domu pacienta, so navedli na ministrstvu za zdravje.

V veljavni načrt razvojnih programov uvrstili dva nova projekta

Na današnji seji je vlada v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024 uvrstila dva nova projekta. Za celovito prenovo informacijskega sistema Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovilo nekaj več kot milijon evrov finančnih sredstev. Nekaj več kot 1,3 milijona evrov sredstev bo namenilo tudi izgradnji nove bivalne enote varstveno delovnega centra SAŠA v enoti Velenje. Investicija bo izvedena letos in prihodnje leto, z njo pa bodo izboljšali minimalne tehnične standarde ter omogočili kakovostno institucionalno varstvo vsem uporabnikom.