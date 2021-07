Vlada čez noč spremenila odločitev: PCT-pogoj za tranzit (ni več) potreben

Vlada je na današnji dopisni seji izdala novo dopolnitev odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo. Po novem je ta brez pogoja PCT dovoljen še za dve izjemi – tranzitne potnike in dnevne migrante. Odlok bo veljal do vključno 15. avgusta 2021. Oseba, ki uveljavlja eno od izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj izjeme, sicer se napoti v karanteno na domu, je še sporočila vlada.

Včeraj smo poročali, da je Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) na premierja Janeza Janšo in ministra za zdravje Janeza Poklukarja naslovila pismo o zaostritvi pogojev za vstop v Slovenijo. Še včeraj je namreč veljalo, da se od četrtka ukinjajo skoraj vse izjeme za vstop v državo brez karantene. "Posledice spremenjenih pogojev bodo najbolj občutili prevozniki, gostinci, frizerji in zaposleni v drugih dejavnostih, ki se izvajajo ob meji, saj stranke pod temi pogoji ne bodo koristile njihovih storitev," so ob tem zapisali na OZS.

icon-expand Kot pravi vlada, je namen podaljšanja uporabe izjem omogočiti osebam, ki delajo na področju mednarodnega transporta, in osebam v tranzitu, da se pripravijo na novo enotno ureditev pogojev vstopa v Slovenijo. FOTO: Dreamstime

Opozorila gospodarske stroke so očitno zalegla. Z vlade so namreč pravkar sporočili, da je na današnji dopisni seji izdala novo dopolnitev odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo. "Z dopolnitvami odloka se dve izjemi (tranzit in mednarodni transport), ki sicer veljata le do vključno 14. julija 2021, uporabljata do vključno 15. avgusta 2021," so zapisali. Vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT se tako za ti dve izjemi dovoli še naprej, in sicer do 15. avgusta 2021. "Oseba, ki uveljavlja eno od izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj izjeme, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer pa se mu vstop v Slovenijo ne dovoli," so še pojasnili na vladi. Po njihovih besedah je namen podaljšanja uporabe izjem omogočiti osebam, ki delajo na področju mednarodnega transporta, in osebam v tranzitu, da se pripravijo na novo enotno ureditev pogojev vstopa v Slovenijo. Vstop v Slovenijo za večino potnikov po novem le s potrdili PCT V Sloveniji se bo za večino potnikov v četrtek začel uporabljati nov odlok o prehajanju meje, ki ukinja seznam držav in izenačuje pogoje za vstop v državo. Po novem bodo morali potniki predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT).

icon-expand Brez pogoja PCT je vstop v Slovenijo dovoljen še mlajšim od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, ter dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje. FOTO: Blaž Garbajs

Vlada je prejšnji teden sprejela odločitev, da bo od četrtka vstop v državo mogoč za vse, ki bodo predložili dokazilo o negativnem testu PCR ali hitrem testu na novi koronavirusom, pri čemer PCR-test ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa od 48 ur. Veljala bodo tudi potrdila o prebolelosti, ki niso starejša od šestih mesecev, potrdila o cepljenju proti covidu-19 in potrdila o cepljenju za prebolevnike. Pristojni organi bodo pri preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT upoštevali tudi evropsko digitalno covidno potrdilo ter tovrstna potrdila tretjih držav, ki pa morajo biti v angleščini in imeti enake podatke kot evropsko potrdilo. Oseba, ki ne predloži dokazil, bo morala v desetdnevno karanteno. Tujcu brez prebivališča v Sloveniji bo vstop v državo dovoljen, a bo napoten v karanteno, če dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer jo bo prestajal – sicer mu vstopa v Slovenijo ne bodo dovolili. Karantena se lahko prekine peti dan z negativnim testom PCR. Vlada je sprva zelo okrnila seznam izjem, za katere je možno prehajanje meje brez dokazil. Po novem bo to dovoljeno mlajšim od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, ter dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje. Med izjeme so, kot rečeno, naknadno dodali še tranzitne potnike in dnevne migrante. Zaradi odloka, ki je sprva predvideval manj izjem, je poslanka SD Meira Hot v začetku tedna vložila poslansko pobudo vladi, v kateri predlaga uvrstitev dodatnih izjem na seznam. Med drugim bi po njenem mnenju morali med izjeme uvrstiti dnevne migrante. "Nikakor ne razumem, da vlada, namesto da bi iskala rešitve, da bi dnevnim migrantom pomagala in jim omogočila normalne, bolj življenjske pogoje za prehod meje, dela vse, da bi jim prehajanje meje še otežila," je zapisala v pobudi. Dodatno je še predlagala, da bi na mejnih prehodih slovenske Istre in na drugih obmejnih območjih z večjim številom prehodov dnevnih migrantov zanje vzpostavili poseben vozni pas ter razmislili o prekvalifikaciji določenih mejnih prehodov v maloobmejne, da bi tako dnevnim migrantom omogoči lažji prehod meja.