Vlada dala soglasje k imenovanju Jožeta Golobiča za direktorja UKC Ljubljana

Vlada je dala soglasje k imenovanju Jožeta Golobiča za direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) za mandatno dobo štirih let, so sporočili po vladni seji. Člani sveta osrednje slovenske bolnišnice so Golobiča, ki je UKC do zdaj vodil kot v. d. direktorja, imenovali 27. septembra.

Jože Golobič je takrat v izjavi za medije ocenil, da je vodenje največje slovenske bolnišnice verjetno največji izziv v njegovem življenju. Po njegovih besedah se bodo v ospredje trudili postaviti bolnike oziroma uporabnike storitev bolnišnice. "Vzpostaviti je treba pogoje za varno delo, njihovo dobro počutje na delovnem mestu, strokovni razvoj, pedagoško in znanstveno raziskovalno delo ter s tem omogočiti karierni razvoj. Ob vsem tem pa skrbeti za uravnoteženo poslovanje. Trudil se bom po najboljših močeh, da z ekipo sodelavcev uresničimo zastavljene cilje," je tedaj navedel Golobič. icon-expand Jože Golobič FOTO: POP TV Vlada je za soglasje k imenovanju potrebovala dva meseca, kar je sprožilo ugibanja, ali je za to morda krivo poročanje medijev, da naj bi bila v domnevno nepravilno porabo sredstev v okviru pomurskega zakona vpletena tudi podjetja v lasti Golobiča. Na poizvedovanje o tem je minister za zdravje Janez Poklukar odgovoril, da s tem ni seznanjen in je ministrstvo potrebno dokumentacijo takoj po imenovanju sveta zavoda poslalo na vlado. Golobič je vodenje bolnišnice kot vršilec dolžnosti direktorja prevzel po odhodu predhodnika Janeza Poklukarja na mesto ministra za zdravje. Še prejšnji svet zavoda ga je na mesto vršilca dolžnosti direktorja imenoval februarja, in sicer do imenovanja novega oz. za največ eno leto. Razpisa za generalnega in strokovnega direktorja UKC Ljubljana sta bila objavljena 30. avgusta, rok za prijavo se je iztekel 14. septembra. Na razpis za generalnega direktorja so prispele tri prijave – poleg Golobiča sta se prijavila še nekdanja predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Gordana Živčec Kalan in Marko Nikolić, ki je v preteklosti deloval v farmacevtski industriji. Golobič mandat v največji zdravstveni ustanovi prevzema v času, ko se napovedujejo velike investicije v zdravstvo. Kot smo že pisali, je bilo podjetje RC Preko, v katerem je eden od solastnikov tudi direktor UKC Ljubljana, osumljeno goljufije na škodo evropskih sredstev. Golobič je takrat zanikal, da bi aktivno vodil podjetje ali sodeloval pri njegovem upravljanju.