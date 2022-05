Vlada dala soglasje za povišanje brigadirja Urbanča v generalmajorja

Vlada je na dopisni seji dala soglasje za povišanje brigadirja Romana Urbanča v čin generalmajorja, so sporočili z vlade. Urbanč je v Slovenski vojski (SV) zaposlen od leta 1994 in je v svoji vojaški karieri opravljal različne štabne in poveljniške dolžnosti. Urbanč trenutno opravlja funkcijo namestnika načelnika Generalštaba SV.

Kot pojasnjuje vlada, je Roman Urbanč v svoji vojaški karieri med drugim je opravljal dolžnosti poveljnika tankovske čete, poveljnika oklepno-mehaniziranega bataljona, poveljnika učnega bataljona, namestnika poveljnika 1. brigade SV in poveljnika 1. brigade SV ter štabne dolžnosti načelnika za operativne zadeve v bataljonu, pomočnika za oklepno mehanizirane enote na pokrajinskem štabu Teritorialne obrambe, načelnika sektorja za izobraževanje in usposabljanje na Generalštabu SV in namestnika načelnika Generalštaba SV za operacije. icon-expand Roman Urbanč FOTO: Slovenska vojska Izkušnje je pridobival tudi v tujini in za svoje delo prejel številna priznanja. Končal je Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo, Ekonomsko fakulteto in pridobil znanstveni magisterij obramboslovja na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.