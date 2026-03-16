Vlada danes o sproščanju rezerv naftnih derivatov

Odločitev o tem bi lahko vlada sprejela danes. Minister je napovedal, da se bodo danes z gospodarskim ministrstvom, zavodom za blagovne rezerve in trgovci z gorivi dogovorili o kratko- in srednjeročnih ukrepih. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so v soboto STA potrdili pripravo gradiv za odločanje vlade.

Pomanjkanje goriva na servisih ni posledica pomanjkanja zalog derivatov pri trgovcih, ampak logističnih ozkih grl pri oskrbi servisov, je v četrtek poudaril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Takrat je tudi napovedal, da bo država, da bi izboljšala oskrbo servisov, rezerve naftnih derivatov sproščala postopoma, usklajeno s potrebami trgovcev in s prihodi ladij z derivati v Luko Koper.

Gorivo iz rezerv bi lahko dobili glavni uvozniki naftnih derivatov, in sicer na lastno željo ter v skladu z deležem, ki posameznemu pripada po zakonu o državnih rezervah, je v petek povedal direktor zavoda za blagovne rezerve Andrej Kužner. Gorivo bi lahko od zavoda kupili ali čez čas izposojene količine zavodu sami dobavili.

Največji trgovec z gorivi v državi Petrol je v soboto zatrdil, da sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo in da zato goriva iz državnih rezerv ne potrebujejo.

Za primer, da bo vztrajalo povečano povpraševanje tujih voznikov po gorivu, je medtem minister omenil možnost uporabe več mehanizmov. Katere ukrepe bi lahko sprejeli, ni pojasnil, med možnostmi pa naj bi bilo, da bi vlada tujcem omejila količino goriva, ki jo lahko na obmejnih območjih natočijo v Sloveniji.