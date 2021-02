Maksuti: Brez policijske ure in omejitev bi se Janši že zdavnaj zgodila ulica

Janševa vlada je prestala glasovanje o konstruktivni nezaupnici, a vsak naslednji poskus imenovanja ministrov in sprejemanje zakonodaje v DZ bo za to de facto manjšinsko vlado preizkus, meni politični analitik Alem Maksuti. Glasovanje je razjasnilo stališča strank, tudi SMC. "Projekt Mira Cerarja kot antipoda politiki Janše je s tem dokončno propadel", pravi Maksuti. Glavno vprašanje pa ostaja, kakšna bo odslej vloga DeSUS in njihovih poslancev. Analitik ob tem dodaja, da bo za Janševo vlado v prihodnje ključnega pomena dogajanje v civilni družbi, prepričan je, da bi se "Janši že zdavnaj zgodila ulica", če ne bi bilo policijske ure in omejitev zbiranja.

icon-expand Poskus konstruktivne nezaupnice ni uspel, Erjavcu je uspelo zbrati 40 glasov v DZ. FOTO: Bobo

Karl Erjavec je v državnem zboru zbral 40 glasov, sedem jih je bilo proti, šest glasovnic je bilo neveljavnih, prevzetih je bilo sicer 53 glasovnic. Glasovanje je bilo tajno, kako so glasovali poslanci posamezne stranke lahko tako zgolj ugibamo. Če so konstruktivno nezaupnico podprli vsi poslanci koalicije KUL iz LMŠ, SAB, SD in Levice, je to skupaj naneslo 39 glasov podpore, nezaupnico je poleg tega podprl zgolj še en poslanec ali poslanka. Kljub tajnosti glasovanja, lahko sklepamo, da vsi Desusovi poslanci tako niso podprli nezaupnice in Erjavca. Tudi Erjavec je v prvem odzivu po glasovanju priznal, da je pričakoval vsaj 43 glasov ter vsaj tri glasove Desusovih poslancev, ki so se tudi podpisali pod prvi predlog nezaupnice. Da od poslancev pričakujejo, da bodo podprli lastnega predsednika stranke, je pretekli teden jasno sporočil tudi izvršni odbor DeSUS. A v zadnjih tednih in mesecih smo bili priča vse večjemu razkolu med poslansko skupino na eni in vodstvom stranke na drugi strani. Kritičen je bil predvsem Robert Polnar, ki si je s tem prislužil izključitev iz stranke, formalno pa še vedno ostaja del poslanske skupine. Vodstvo in poslanska skupina DeSUS vsak na svojem bregu "Gre za kruto realnost slovenskega državnega zbora," pravi politični analitik Alem Maksuti. Dodaja, da med vodstvom stranke in poslansko skupino ni več jasne povezave, kar bo predmet nadaljnjih razprav znotraj DeSUS, kjer se morajo prešteti in dobiti končni epilog. Ključno vprašanje ostaja, kaj bo z Desusovimi poslanci, del katerih v DZ podpira vladajočo koalicijo,"dejansko pa ne predstavljajo več politike stranke DeSUS, ki je že mesec dni in pol v opoziciji, de facto pa se poslanci vedejo, kot da so del obstoječe koalicije. Gre za uverturo v razpad poslanske skupine. Znotraj stranke pa mora vodstvo enkrat za vselej skleniti, kje so, kdo jih podpira, kakšna je njihova politika in uradno stališče," dodaja Maksuti.

icon-expand Kako stabilna po glasovanju ostaja Janševa vlada? FOTO: Aljoša Kravanja

Da ne želi ugibati in špekulirati, kdo ga ni podprl, saj je glasovanje tajno, je včeraj dejal Erjavec in napovedal, da se bo posvetil predvsem konsolidaciji stranke in pripravam na volitve, "ko pač te bodo".Glede morebitne sklenitve sporazuma oziroma nekakšnega "pakta o nenapadanju" stranke z Janševo vlado, pa Erjavec odgovarja, da rešitvam, ko bo šlo za upokojence ali kakršnekoli druge dobre rešitve, ne bodo nasprotovali - a to ne pomeni, da bodo tudi podpirali vlado, zatrjuje. Podobno, da bodo vedno podpirali dobre predloge in rešitve, danes ponavljajo tudi v poslanski skupini DeSUS. Zatrjujejo, da ostajajo enotni, glede prihodnjega sodelovanja pa se bodo pogovorili danes ali v prihodnjih dneh. Branko Simonovič je medtem za STA ocenil, da je bil KUL ustanovljen samo za konstruktivno nezaupnico in da je uresničevanje programa DeSUS možno tudi ob aktualni vladi.

Premier je sicer po prestanem glasovanju v državnem zboru vse poslanske skupine povabil k sodelovanju. Gre za še eno v"nizu manipulacij s strani Janeza Janše, ki arogantno pride v DZ in to priložnost izkoristi za blatenje vseh opozicijskih strank koalicije KUL", povabilo komentira Maksuti. "Ne razumem, zakaj ponuja nekomu, ki mu očita, da je nesposoben in agentura globoke države, roko sodelovanja. Gre za licemersko potezo. Pretvarja se, da si želi sodelovanja, obenem pa vnaša razdor v politični prostor že od samega začetka."

"SNS je postala nadkoalicijska stranka, podobno, kot je SDS očitala Levici v prejšnji Šarčevi vladi. Jelinčič se sedaj lahko šopiri in dela kar hoče," pravi Maksuti.

"Po včerajšnjem glasovanju se je končno pokazalo, kdo podpira vlado in kdo ne."Kar je po njegovih besedah dober signal za volivce, ki bodo tako na naslednjih volitvah bodisi nagradili vladajočo politiko s še enim mandatom ali pa kaznovali in določene stranke postavili v opozicijo ali celo zunaj parlamenta."Menim, da se bo določenim strankam zgodilo točno to, da bodo zdrsnile ven." Ni več govora o stranki SMC, temveč zgolj o poslanski skupini SMC Svojo dokončno držo je pokazala tudi stranka SMC - kljub tajnosti glasovanja lahko glede na preštete glasove sklepamo, da SMC-jevi poslanci (vsaj v večini) niso glasovali za nezaupnico. "S tem glasovanjem je projekt Mira Cerarja kot antipoda politiki Janeza Janše dokončno propadel. In v tem smislu je popolnoma nepomembno, ali so vsi poslanci glasovali za ali so se nekateri vzdržali oziroma so bili nekateri proti." Ko so vstopili v mašinerijo te vlade, v kateri je SDS edina dominantna stranka in Janez Janša edini odločevalec, je bil to jasen signal, v katero smer se gibljejo. V zadnjem času pa je situacija ušla izpod nadzora. Gre za začetek konca te stranke, napoveduje Maksuti in dodaja, da ni več govora o stranki SMC temveč o poslanski skupini SMC, "saj stranka na političnem zemljevidu, skozi oči javnega mnenja, ne obstaja več". Se pa cena poslancev SMC znotraj tega mandata sedaj zvišuje.

icon-expand Politični analitik Alem Maksuti. FOTO: POP TV

Kot največji poraženec včerajšnjega glasovanja pa je izpadel vodja NSi, Matej Tonin, ki je vseskozi zatrjeval, da ima vlada v DZ 47 glasov podpore, glasovanje o konstruktivni nezaupnici pa je pokazalo, da temu ni tako oziroma da trenutna vlada nima stabilne večine."Vsak naslednji poskus imenovanja ministrov, sprejemanje paketov zakonodaje v DZ bo preizkus za to vlado." Kako stabilna je koalicija? Možnosti ponovne nezaupnice proti Janševi vlade ne izključuje, interpelacije pa se bodo še vrstile. Poleg dogajanja in preštevanja v DZ pa bo pomembno tudi dogajanje v civilni družbi, izpostavlja."Prepričan sem, da če danes ne bi imeli policijske ure in omejitve zbiranja, bi se Janezu Janši že zdavnaj zgodila ulica, podobno kot leta 2012. Pritisk bi bil prevelik za določene koalicijske partnerje." "Vlada Janeza Janše je de facto manjšinska, pred seboj ima iste dileme, kot jih je imel Marjan Šarec. Kako uspešno bo premier obvladoval (nad)koalicijske partnerje, koliko bo Zmagu Jelinčiču v narekovajih"plačeval" za to, da glasuje zanj, kaj se bo zgodilo z Desusom, pa bo pokazal čas."