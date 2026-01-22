Naslovnica
Slovenija

Vlada določila šest zdravstvenih regij

22. 01. 2026

Avtor:
STA
Družinski zdravnik

Vlada je na terenski seji ob obisku dela savinjske regije sprejela uredbo o določitvi zdravstvenih regij. Določili so šest zdravstvenih regij, in sicer Center, Vzhod, Severovzhod, Jugovzhod, Severozahod in Zahod, ki obsegajo eno, dve ali tri statistične regije. Zdravstvene regije bodo začele veljati v petek.

Zdravstvena regija Center bo obsegala Osrednjeslovensko statistično regijo in Zasavsko, zdravstvena regija Vzhod Savinjsko in Koroško statistično regijo ter zdravstvena regija Severovzhod Podravsko in Pomursko statistično regijo. Zdravstvena regija Jugovzhod bo obsegala Posavsko in Jugovzhodno Slovenijo, zdravstvena regija Severozahod Gorenjsko statistično regijo, zdravstvena regija Zahod Goriško, Obalno-kraško in Primorsko-notranjsko statistično regijo.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila državna sekretarka ministrstva za zdravje Jasna Humar, bo ministrstvo na osnovi regij pripravljalo mrežo zdravstvene dejavnosti na sekundarnem nivoju. Zdravstvene regije bodo osnova, znotraj katere se bodo po lastni presoji povezovali zdravstveni zavodi, osnova za obveznost zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva in sodelovanje koncesionarjev ter drugih zaposlenih v zdravstvu, podeljevanje koncesij in izdajo dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Reševalno vozilo
Reševalno vozilo
FOTO: Bobo

Dodala je, da so po končani javni razpravi upoštevali pripombe Zasavske statistične regije in jo iz zdravstvene regije Vzhod premestili v Center. Ostali predlogi so se po njenih besedah nanašali na ohranjanje manjših samostojnih regij. Pojasnila je, da so po pogovoru z župani in zdravstvenimi ustanovami za velikost zdravstvene regije postavili mejo 200.0000 prebivalcev.

"Gre namreč za velikost, na kateri lahko načrtujemo dovolj veliko število zdravstvenih storitev. Vemo namreč, da v kolikor je regija premajhna, nekaterih storitev tam preprosto ne moremo načrtovati, ker nimamo zadosti velike kritične mase bolnikov, da bi lahko bila taka storitev kakovostna in varna za bolnika," je pojasnila Humarjeva.

Zdravstvene regije, ki so predvidene v noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, so sestavljene iz ene ali več statističnih regij in nimajo določenega centra. "Zaveza ministrstva je, da se bodo v vseh zdravstvenih regijah še naprej razvijale in krepile vse tamkajšnje zdravstvene ustanove. Gre pa predvsem za bolnišnice, ker tistih se regije tudi najbolj tičejo," je dejala. Po besedah Humar zdravstveni domovi še naprej ostajajo organizirani na ravni občin ali na ravni več občin.

zdravstvo zdravstvene regije
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lepa prihodnost
22. 01. 2026 21.11
Naj se pokaze zasebnik da bo plačal zaposlenem zd.del.dobo,zdravsvo,dopust,regres,bizičnico,bolnisko,specilizacijo itd in mu dovolil da popoldan gre delat v javnem zdravstvu. Ga sigurno ni kar oni zahtevajo od javnega zdravstva .Lovci na denar in izdajalci naj gredo srečno.
Odgovori
+1
1 0
Oknaj 4
22. 01. 2026 20.36
Če vsaj malo poznam malo svojo deželo je koroška severovzhod ne pa podravska ... ta oblast je res iz drugega planeta
Odgovori
+1
1 0
Miškolin1890
22. 01. 2026 19.37
Nas bodo lažje zapirali in cepili pri novi fanatijski pandemiji?
Odgovori
-1
0 1
natas999
22. 01. 2026 16.45
in kaj imam jest od tega???
Odgovori
+2
2 0
Majzelj
22. 01. 2026 14.49
A bodo čakalne vrste za plačane stroritve kaj krajše?
Odgovori
+2
2 0
