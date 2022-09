Vlada določila seznam pomembnih športnih televizijskih prenosov

Vlada je seznam potrdila na predlog Sveta za radiodifuzijo. Ta v skladu z zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah na vsake tri leta pregleda seznam in pripravi predlog njegovih sprememb oziroma dopolnitev. Danes potrjeni seznam bo začel veljati po objavi v uradnem listu, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Na seznamu so vsi dogodki v okviru poletnih in zimskih olimpijskih iger, kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva v nogometu, košarki, rokometu in odbojki ter kvalifikacije slovenske reprezentance za olimpijske igre v hokeju in vse tekme slovenske reprezentance na svetovnih in evropskih prvenstvih v omenjenih ekipnih športih, pri čemer gre pri hokeju za svetovno skupino A in svetovno skupino A divizije 1.

Poleg tega so med te dogodke uvrščene še najpomembnejše tekme na svetovnih in evropskih prvenstvih v omenjenih ekipnih športih.

Ob tem seznam med pomembne dogodke za televizijske prenose uvršča še svetovna prvenstva in tekme svetovnega pokala v alpskih in nordijskih smučarskih disciplinah, biatlonu, deskanju in smučarskemu krosu, svetovna in evropska prvenstva v atletiki in plavanju, svetovna prvenstva v gimnastiki, kolesarjenju in umetnostnem drsanju, kolesarski dirki Tour de France in Dirka po Sloveniji, svetovna in evropska prvenstva ter tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, svetovna prvenstva in svetovni pokal v športnem plezanju.

Med najpomembnejše dogodke so uvrščeni še finali državnega prvenstva in pokala v omenjenih ekipnih športih, le pri nogometu je to le finale pokala.