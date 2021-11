Vlada donirala 300.000 odmerkov cepiva Moderna v Covax

Vlada se je odločila, da 300.000 odmerkov Moderninega cepiva proti covidu-19, ki jih je Slovenija naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in so predvidena za dobavo v letu 2021, donira v instrument Covax. Pri tem je na dopisni seji sklenila, da jih prednostno usmeri v geografsko regijo Afrike, so sporočili z Urada vlade za komuniciranje.

Po besedah ministrstva za zdravje je pandemija nalezljive bolezni covida-19 doslej povzročila eno največjih svetovnih zdravstvenih, gospodarskih in družbenih kriz. Čim širši dostop do učinkovitih, kakovostnih in varnih cepiv proti covidu-19 predstavlja v trenutnih okoliščinah edino realno možnost na globalni ravni, da se upočasni in zaustavi širjenje okužb, zmanjša umrljivost, ki jo povzroča novi koronavirus, izboljša zdravje prebivalstva, razbremenijo zdravstveni sistemi ter omogočijo pogoji za delovanje gospodarstva in drugih sfer družbe, so utemeljili.

Vlada ocenjuje, da bi ciljno usmerjena donacija pozitivno prispevala k blažitvi razmer v državah prejemnicah afriške geografske regije in k učinkovitosti delovanja Slovenije na področju globalnega zdravja.

Delež precepljenih v državah v razvoju še vedno zanemarljiv Medtem ko večina držav članic EU in drugih razvitih držav v glavnem učinkovito nadaljuje s cepljenjem svojega prebivalstva, je delež precepljenih v državah v razvoju še vedno zanemarljiv. Evropska komisija (EK) je v tesnem sodelovanju z državami članicami EU sprejela vrsto ukrepov in vzpostavila več aktivnosti, katerih namen je zagotoviti učinkovito zaščito prebivalcev EU in tudi širše. Iščejo namreč tudi možnosti, kako pomagati državam izven EU, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Ena takšnih aktivnosti je mehanizem za spodbujanje in enostavnejšo izvedbo donacij v instrument Covax.