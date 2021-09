Vlada dopolnila predlog zakona o debirokratizaciji in ga poslala v DZ

Vlada je na dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o debirokratizaciji, ki ga bo poslala v DZ in s katerim nadomešča tistega, ki ga je DZ poslala 18. marca letos. Kot so pojasnili, so v novem gradivu črtane nekatere določbe in ažurirani podatki o trenutnem ministru za pravosodje, potrebna preštevilčenja in ažuriranje 69. člena, ki se nanaša na že veljavne predpise, ki se z dnem začetka veljavnosti tega zakona še niso začeli uporabljati, saj je v nekaterih primerih uporaba teh zakonov že nastopila.

V sredo bo v Državnem zboru na sporedu prva obravnava vladnega predloga zakona o debirokratizaciji, ki posega v 20 veljavnih zakonov in jih več kot 200 razveljavlja. Med njimi je tudi zakon o načinu glasovanja in ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu iz leta 1996. Ker je bil zakon takrat sprejet z dvotretjinsko večino, je po opozorilu predsednika DZ Igorja Zorčiča tudi za njegovo razveljavitev potrebna enaka večina. To pomeni, da bo morala za potrditev zakona o debirokratizaciji glasovati dvotretjinska večina poslancev. Takšni razlagi so oporekali v vladi in koalicijskih poslanskih skupinah. Poslanko SDS Alenko Jeraj je zanimalo, ali lahko predlog dopolnijo in iz njega izločijo zakon iz leta 1996, da bi ga lahko sprejemali z navadno večino. Vodja poslancev SD Matjaž Han je ob tem pripomnil, da koaliciji ne bi uspelo zbrati zadostne večine niti za sprejem takšnega dopolnila, zato je za vlado edina možnost, da zakon umakne in ga vloži na novo.

Poslanci bodo prvo obravnavo o predlogu zakona o debirokratizaciji opravili v sredo, za kar imajo rezerviranih sedem ur razprave. FOTO: Bobo

Danes pa je vlada sporočila, da je na dopisni seji dopolnila predlog zakona."Cilj predloga zakona ostaja enak, to je izboljšati stanje v Sloveniji glede administrativnih ovir in konkurenčnega poslovnega okolja. Namen je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. Le zakonodaja, ki je najmanj obremenjujoča, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva in odprtost trga, izboljšuje standard državljanov in povečuje transparentnost," so pojasnili v sporočilu za javnost.

Cilj zakona je v pravni red uvesti mehanizme, ki bodo preprečevali nadaljnje kopičenje kategorije veljavnih predpisov, ki se ne uporabljajo, ter očistiti pravni red konzumiranih in obsoletnih predpisov za nazaj. Cilj zakona je odpraviti administrativne ovire, ki so ministrstvom doslej preprečevale slediti temeljnemu načelu debirokratizacije, ki se zasleduje tudi v tujih pravnih ureditvah, in sicer t. i. načelu "one in – one out". —Kabinet predsednika vlade