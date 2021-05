Vlada dopolnila seznam upravičencev do donacij za leto 2020

Skladno z zakonom o dohodnini so do donacij upravičene nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz zakona.

Ne glede na to so v skladu zakonom o ukrepih za pomoč pri pandemiji do donacij iz dohodnine za leto 2020 upravičene tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019 in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu.

Vlada je morala zato najpozneje do 15. maja 2021 dopolniti seznam upravičencev do donacij za leto 2020, so sporočili z ministrstva za finance.