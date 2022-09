Vlada dopušča možnost manjših izdatkov od načrtovanih v rebalansu

Vlada je stališče do ocene fiskalnega sveta glede skladnosti predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna in predloga sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2022-2024 s fiskalnimi pravili sprejela na današnji dopisni seji.

Spomnila je, da z zadržanjem in prerazporeditvami ni mogla uravnotežiti letošnjega proračuna, zato je pripravila rebalans, so po dopisni seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje. "Na to so vplivali tako protikoronski kot tudi drugi ukrepi, ki sta jih prejšnja vlada in državni zbor sprejela po potrditvi sprememb proračuna za leto 2022. Gre za več kot milijardo evrov dodatnih obveznosti in znižanih virov, medtem ko je bilo za nepredvidene izdatke v proračunu načrtovanih približno 330 milijonov evrov," so zapisali.

Poleg tega so potrebni novi ukrepi, povezani z blaženjem energetske krize in inflacije. Vse to za letošnje leto zahteva večji obseg izdatkov in višje rezerve za morebitne vladne ukrepe.