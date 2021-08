Vlada dopušča možnost podpisa dogovora o načinu delovanja ESS

Vlada je v odgovoru poudarila, da je vodenje države prevzela marca 2020, v času izrednih razmer, ki so vladale v svetu zaradi pandemije covida-19. "Ukrepi za ohranitev zdravja in življenj ljudi, pomoč gospodarstvu ter ohranjanje delovnih mest so morali biti hitri in učinkoviti in to so bila in so še glavna vodila Vlade RS."

Vlada se sicer strinja, da je socialni dialog pomembna demokratična pridobitev, zato se zavzema za njegovo ohranjanje in spoštovanje, so zapisali, a dodajajo, da je pomembno tudi "razumevanje in spoštovanje njegove vloge". "Za ponovno vzpostavitev delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in njegovo vsebinsko delovanje, ki temelji na enakopravnosti vseh treh partnerjev v ESS, vlada meni, da morajo vsi partnerji izpolnjevati nujne predpostavke. Pomembno je, da je glavna pozornost posvečena vsebini obravnavanih zakonov v dobrobit državljanov Republike Slovenije."