Vlada dovoljeno število zaposlitev v državni upravi povišala za 598

Vladnim službam, odgovornim predsedniku vlade, sprejeti načrt letos in prihodnje leto dopušča povečanje števila uslužbencev za 36, vladnim službam, odgovornim generalnemu sekretarju vlade, in ministrstvu za gospodarstvo za po 27, ministrstvu za finance za 25, ministrstvu za kmetijstvo za 22, ministrstvu za infrastrukturo za 52, ministrstvu za zdravje in ministrstvu za javno upravo za po 36, ministrstvu za okolje za 34, ministrstvu za izobraževanje za 31, ministrstvu za kulturo za 16, ministrstvu za notranje zadeve za štiri, ministrstvu za obrambo za 21, upravnim enotam za 51 in Policiji za 15.

Službi vlade za digitalno preobrazbo načrt dopušča povečanje števila zaposlitev za 24 v letošnjem in za dodatnih 32 v prihodnjem letu, ministrstvu za zunanje zadeve v letošnjem za deset in v prihodnjem letu za dodatno eno zaposlitev. Ministrstvo za pravosodje lahko letos dodatno zaposli 15 ljudi, v prihodnjem letu dodatnih pet, ministrstvo za delo pa letos 34 in dodatne štiri v prihodnjem letu. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij lahko letos zaposli dodatnih 30 ljudi, prihodnje leto dodatnih deset.

Vlada je predstojnikom organov državne uprave tudi naložila, naj na podlagi medsebojnega dogovora zagotovijo možnost prenosa kvot za zaposlitev pripravnikov, če jih v svojem organu ne potrebujejo. Določila je tudi minimalno kvoto za zaposlitev vrhunskih športnikov in trenerjev v letošnjem in prihodnjem letu, in sicer v Finančni upravi RS pri 15, v Policiji pri 30 in Slovenski vojski pri 67.