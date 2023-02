Vlada dvignila dohodkovni cenzus za samozaposlene v kulturi

Kot je po seji vlade pojasnila ministrica za kulturo Asta Vrečko, samozaposleni v kulturi v času pandemije covida-19 zaradi protikoronskih ukrepov ter zaprtja javnih zavodov in odpovedi različnih dogodkov in festivalov niso mogli v celoti opravljati svojega dela, sedaj pa imajo možnost pridobiti ali uveljaviti pravico do plačila prispevka za socialno varnost po ustrezno prilagojenih kriterijih.

Ministrica je ob tem napovedala, da so danes sprejete spremembe pravzaprav prve v nizu ukrepov urejanja višine cenzusov samozaposlenih v kulturi ter da bo ministrstvo za kulturo v okviru celostne reforme statusa samozaposlenih pripravilo uredbo drsnega cenzusa. Z uredbo se podaljšuje obdobje, odločilno za presojo dela samozaposlenega v kulturi pri tistih poklicih, ki so deficitarni, in to iz treh na pet let.

Po besedah ministrice Vrečko se na ta način položaj samozaposlenih v deficitarnih poklicih pri pridobivanju pravice do plačila prispevkov za socialno varnost smiselno izenačuje s položajem ostalih samozaposlenih v kulturi.

Vlada je že prejšnji teden za 50 odstotkov zvišala nadomestilo za bolniško odsotnost samozaposlenih v kulturi.

Vlada podaljšala mandate vodjem direktoratov na ministrstvu za kulturo in inšpektorici za kulturo in medije

Vlada je na današnji seji podaljšala mandate vršilcem dolžnosti treh direktoratov na ministrstvu za kulturo in generalnemu sekretarju. Mandat je podaljšala tudi glavni inšpektorici inšpektorata za kulturo in medije.

Za v.d. generalnega direktorja direktorata za ustvarjalnost je ponovno imenovala Barbaro Koželj Podlogar, Tjašo Pureber ponovno za v.d. generalnega direktorja direktorata za razvoj kulturnih politik in za v.d. generalnega sekretarja Tonija Tovornika.

Vse tri je imenovala od 1. marca do imenovanja generalnih direktorjev oziroma generalnega sekretarja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, in sicer najdlje do 31. avgusta.

Podaljšala je tudi mandat v.d. generalnega direktorja direktorata za medije Blažu Maziju, in sicer za obdobje od 19. marca do najdlje 18. septembra.

Za glavno inšpektorico inšpektorata za kulturo in medije je ponovno imenovala Sonjo Trančar, ki je na tej funkciji od leta 2018. Imenovala jo je za mandatno dobo pet let, ki začne teči 1. marca, in z možnostjo ponovnega imenovanja, so po seji sporočili z urada vlade za komuniciranje.