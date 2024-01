Vlada Fidesu poslala predlog sporazuma o rešitvi stavkovnih zadev

Ob tem so na ministrstvu poudarili, da je cilj vlade, da pride do dogovora, ki bo sprejemljiv za obe pogajalski strani, za javnofinančno stanje države ter v dobro bolnikov. Ocenjujejo, da je stavka 15. januarja nepotrebna, saj da se je vlada ustrezno odzvala na podpisano zavezo, da se bo pogajala ločeno, kot izhaja iz podpisanega stavkovnega sporazuma januarja 2023.

V nadaljevanju se bosta vodji pogajalskih skupin dogovorili o naslednjem terminu pogajanj, so pojasnili na ministrstvu. Tretja pogajanja med stranema so bila sicer sklicana za danes ob 12. uri.

"Prepričani smo, da se tudi sindikalna stran zaveda, da se v primeru stavke daljšajo tudi čakalne dobe, zdravstveni sistem pa je še manj dostopen ljudem. In to moramo postaviti v ospredje, ko se pogajamo," so še navedli na ministrstvu.

Pogajanja med vladno stranjo ter Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki je v torek opozorilno stavkal, so se začela v sredo, sindikat pa je vse od takrat poudarjal, da od vlade pričakuje protipredlog aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. V Fidesu namreč s svojimi predlogi aneksov med drugim predlagajo odpravo plačnih nesorazmerij med starejšimi in mlajšimi zdravniki.

K izpolnitvi podpisanih dogovorov z zdravništvom je vlado pozvalo tudi Slovensko zdravništvo društvo, ki je na današnji seji razpravljalo o trenutnem stanju v zdravstvu. Delno izpolnjeni dogovori iz leta 2023 so privedli do trenutnega konflikta med Fidesom in vlado, so opozorili. Z izpolnitvijo dogovorov bi vlada pripomogla k ohranitvi nemotenega delovanja javnega zdravstva v korist bolnikov, so poudarili.

"Zmagovalca v trenutnem konfliktu ne sme biti. Nujno potrebujemo medsebojno zaupanje, saj bomo poraženi vsi, če bo do stavke prišlo," so še navedli v sporočilu za javnost.