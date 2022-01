Kako pripravljena je vlada na prenehanje obstoja slabe banke?

Vlada, finančno ministrstvo in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) so bili v zvezi s prenehanjem obstoja slednje med letoma 2016 in koncem lanskega maja po oceni računskega sodišča delno učinkoviti. Vladi med drugim priporoča, da poskrbi za učinkovito upravljanje preostalega premoženja slabe banke in vse vidike njenega pravnega nasledstva.

Kot so v reviziji izpostavili na računskem sodišču, je eden izmed ciljev zakona, s katerim je bila ustanovljena DUTB, povračilo proračunskih sredstev, ki so bila namenjena sanaciji bančnega sistema oziroma krepitvi stabilnosti bank. Ta cilj naj bi DUTB dosegla z upravljanjem premoženja, ki ga je prevzela od bank, in sicer najkasneje do konca letošnjega leta, ko je zakon predvidel njeno prenehanje, z možnostjo, da vlada DZ predlaga tudi njeno predčasno ukinitev, če bi prodala več kot 75 odstotkov prevzetih obveznosti.

DUTB je upravljanje s premoženjem do konca leta 2022 načrtovala v strateških in operativnih dokumentih, pri čemer sta bila deloma v načrtovanje vključena tudi vlada in ministrstvo. Revidiranci so, kot so zapisali na računskem sodišču, poslovanje DUTB redno spremljali v okviru vzpostavljenega medsebojnega sistema poročanja. Pri tem je računsko sodišče ugotovilo, da je ministrstvo vladi sicer zagotavljalo sprotne in ažurne podatke o upravljanju premoženja DUTB, vendar pa ni preverjalo ustreznosti podatkov, ki mu jih je zagotavljala DUTB, in sicer v zvezi z izračunom izpolnjevanja pogoja za njeno morebitno predčasno ukinitev.

