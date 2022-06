Vlada imenovala 13 državnih tožilcev in zamenjala več funkcionarjev

Nova vlada je tudi na drugi seji opravila več razrešitev in imenovanj funkcionarjev na ministrstvih, imenovala je 13 državnih tožilcev ter vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Vlada Roberta Goloba je na svoji drugi seji razrešila več direktorjev direktoratov na ministrstvih in na njihova mesta imenovala vršilce dolžnosti. Do sprememb je prišlo na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo, šolstvo, okolje in prostor ter zunanje zadeve, so po seji vlade sporočili z Urada vlade za komuniciranje (Ukoma). O menjavah v varnostnih organih (Policija, Mors in Sova) smo podrobneje poročali v spodnjem članku:

Na predlog ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan je vlada imenovala 13 državnih tožilcev, ki so bili od ministrstva že posredovani Vladi Republike Slovenije, vendar jih prejšnja vlada ni imenovala. Na današnji seji je tako vlada imenovala dva državna tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, štiri na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, tri na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, dva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, enega pa na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

Razrešitve in imenovanja na Ministrstvu za zunanje zadeve Vlada je na predlog ministrice za zunanje zadeve (MZZ) sprejela sklepe o razrešitvi petih generalnih direktorjev direktoratov in namesto njih imenovala vršilce dolžnosti. Med drugim je razrešila generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v MZZ, Jerneja Müllerja, za vršilca dolžnosti do imenovanja novega direktorja pa postavila Bogdana Batiča. Razrešili so tudi Igorja Jukiča s položaja generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v MZZ, Evo Tomič pa imenovali za vršilko dolžnosti.

Zakon o javnih uslužbencih v devetem odstavku 83. člena določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena istega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. V primeru ponovitve postopka javnega natečaja prične rok iz tega odstavka znova teči.

S položaja generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov na MZZ so razrešili Marka Rakovca, ki bo do imenovanja novega direktorja opravljal funkcijo vršilca dolžnosti. Vlada je razrešila Slobodana Šešuma s položaja generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v MZZ, za vršilko dolžnosti pa imenovala Bernardo Gradišnik. Z današnjim dnem je s položaja generalne direktorice Direktorata za zadeve Evropske unije na MZZ razrešena Barbara Sušnik, za vršilko dolžnosti so imenovali Ksenijo Škrilec. Zamenjave tudi na MNZ, MIZŠ in MOP V okviru Ministrstva za notranje zadeve je vlada razrešila generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo na MNZ Matjaža Vedeta. Za vršilca dolžnosti je imenovala Bojana Bučinela. Vlada je na današnji seji izdala odločbo, s katero so z današnjim dnem s položaja direktorice Direkcije RS za infrastrukturo razrešili Ljiljano Herga. Na mesto vršilca dolžnosti je imenovala Bojana Tičarja.

S položaja generalnega direktorja Direktorata za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je vlada razrešila Borisa Munišiča. Za vršilca dolžnosti do imenovanja novega generalnega direktorja je imenovala Iztoka Žigona. Žigon je bil generalni direktor Direktorata za investicije že v letih 2013 do 2021, nato pa je bil zaposlen kot sekretar v omenjenem direktoratu. Razrešili so Franca Janžekoviča s položaja generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Vlada je izdala tudi odločbo o imenovanju Tanje Bolte za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor. Dosedanji generalni direktor je podal odstopno izjavo in bo z jutrišnjim dnem razrešen s položaja. Tanja Bolte trenutno opravlja naloge direktorice Urada za spremljanje vplivov na okolje na Agenciji RS za okolje. Vlada zamenjala člana upravnega odbora ARAO, predlaga tudi novega predsednika sveta Agencije za energijo Vlada je na današnji seji zamenjala člana upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO). S položaja je razrešila Barbaro Merše in Sebastjana Rejca, kot predstavnika ustanovitelja pa v upravni odbor agencije imenovala Nadjo Železnik in Damjana Semeta. Železnikova in Seme bosta v upravnem odboru agencije z možnostjo ponovnega imenovanja sedela do preostanka mandata oz. do 22. julija 2024. Agencija ima sicer petčlanski upravni odbor. Vlada na predlog pristojnega ministra imenuje štiri člane odbora, enega člana, ki zastopa interese delavcev, pa izvolijo in odpokličejo zaposleni zavoda. Člani upravnega odbora se imenujejo oziroma izvolijo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko znova imenovani.

Vlada je državnemu zboru predlagala tudi, da se za preostanek mandata razrešene predsednice Romane Jordan za predsednika sveta Agencije za energijo imenuje Franca Žlahtiča. Jordanova je bila za predsednico sveta agencije imenovana leta 2020, njen mandat pa bi trajal do 11. 6. 2026, vendar je predčasno odstopila z dnem 23. 8. 2021. Zato so morali izpeljati postopek za pridobitev kandidatov za njeno zamenjavo in imenovati novega predsednika sveta agencije. Skladno z zakonodajo je prejšnji minister, pristojen za energijo, v Uradnem listu objavil poziv za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika sveta agencije, na katerega sta prišli dve vlogi. Vlada pa je danes sklenila, da se za preostanek mandata oziroma do 11. junija 2026 za predsednika imenuje Žlahtiča. Vlada zamenjala sveta zavodov NIJZ in NLZOH Vlada je zamenjala tudi svoje predstavnike v svetu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in predstavnike v svetu Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). V svetu NIJZ so kot predstavnike vlade razrešili Roka Tavčarja, Mateja Forteja, Marijo Rogar in Silvo Duh. Za preostanek mandata pa so v svet zavoda NIJZ imenovali Mitjo Blaganjeta, Mileno Kramar Zupan, Braneta Bregarja in Andraža Jaklja. V svetu NLZOH je vlada kot predstavnike vlade razrešila Matjaža Trontlja, Špelo Jovanovič-Gaberšek, Miro Kos Skubic in Omarja Hanuna. V svet NLZOH so za preostanek mandata imenovali Simono Gerenčer, Sonjo Bezjak, Janeza Jesenovca in Luko Kajtna.

Odhaja Urbanija, prihaja Barbutovski Nova vlada je že na svoji prvi seji razrešila tudi direktorja Urada vlade za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanijo in na njegovo mesto za vršilca dolžnosti imenovala Dragana Barbutovskega. Mandat Urbanije so med drugim zaznamovali neplačevanje javne službe STA in analize dela RTVS.