Vlada imenovala Behina za generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje

Vlada je imenovala Leona Behina za generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje s polnim mandatom, za dobo petih let, od 9. avgusta 2023 do 8. avgusta 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja, so po seji sporočili z vlade. Od 6. oktobra 2022 je funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti.

Vlada je Leonu Behinu sicer 6. aprila letos podaljšala vedejevstvo. Na razpisu za generalnega direktorja ni bil izbran nihče od prijavljenih kandidatov, zato je minister za obrambo Marjan Šarec vladi predlagal podaljšanje mandata Behinu kot vršilcu dolžnosti. Za v. d. generalnega direktorja je bil sprva imenovan 6. oktobra, potem ko je po kibernetskem napadu na upravo, ki se je zgodil avgusta lani, s položaja direktorja odstopil Darko But. Inšpektorji urada za informacijsko varnost so namreč po vdoru odkrili vrsto nepravilnosti in upravi naložili 24 ukrepov in devet priporočil. Behin je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. Ima dolgoletne izkušnje na področju zaščite in reševanja, gasilstva ter vodenja različnih aktivnosti nudenja pomoči po naravnih nesrečah v Sloveniji in v tujini. Med drugim je deloval tudi na področju pridobivanja evropskih kohezijskih sredstev ter vodenja investicij. Pred imenovanjem za v. d. generalnega direktorja uprave je bil v. d. generalnega direktorja direktorata za proračun na Ministrstvu za finance.