Vlada imenovala Logarja za kontaktnega ministra pobude Tri morja

Pobuda Tri morja, ki je bila ustanovljena leta 2015, je forum 12 držav članic Evropske unije v srednji in vzhodni Evropi med Jadranskim, Baltskim ter Črnim morjem. To so Avstrija, Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Cilj pobude je podpirati regionalni dialog in povezovati države na osi sever-jug. Osredotoča pa se na dodatne investicije v gospodarstvo, prometno povezljivost, energetsko infrastrukturo ter digitalne komunikacije v regiji, so navedli na Ukomu.

Dodali so, da je sodelovanje v pobudi eno od sredstev uresničevanja strategije slovenske zunanje politike, ki med drugim opredeljuje potrebo po povezovanju s skupinami in posameznimi članicami EU s podobnimi interesi, krepitvi sodelovanja s sosednjimi državami, državami Srednje Evrope in okrepitev stikov z ZDA.

Z aktivnim sodelovanjem v pobudi Slovenija sporoča, da je zanesljiva članica transatlantskega zavezništva, so poudarili v vladnem uradu. Pri tem ima posebno mesto sodelovanje na gospodarskem področju, vključno s krepitvijo prometnih povezav. Slovenska zunanja politika pa lahko oblikuje zavezništva po geopolitičnih oseh, ki dolgoročno zagotavljajo zanesljivo energetsko oskrbo in kakovostne prometne poti, so še navedli.