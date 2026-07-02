Vlada imenovala nove člane ESS

Nova vlada, četrta pod vodstvom Janeza Janše, je tako danes razrešila dosedanje člane in njihove namestnike, ki so izvršilno vejo oblasti zastopali v prejšnjem mandatu.

Razrešila je Luko Mesca, Dana Juvana, Igorja Feketijo, Klemna Boštjančiča, Katjo Božič, Sašo Jazbec, Matjaža Hana, Dejana Židana, Matevža Frangeža, Franca Propsa, Mojco Ramšak Pešec, Jureta Trbiča, Igorja Papiča, Jureta Gašpariča, Urbana Kodriča, Valentino Prevolnik Rupel, Denisa Kordeža, Aleksandra Jevška, Marka Koprivca, Srečka Đurova, Alenko Kajzer in Mitjo Perka.

Novi člani so medtem skladno z današnjim sklepom vlade postali minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, minister za finance Andrej Šircelj, ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič, minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević, minister za zdravje Tadej Ostrc, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs, minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz ter v. d. direktorice Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Alenka Kajzer.

Njihovi namestniki pa so postali državni sekretarji Štefan Kušar, Leon Korošec, Maja Hostnik Kališek, Kristina Šteblaj, Andrej Štesl, Tomislav Nemec, Mojca Škrinjar, Rok Strašek, Vesna Marinko, Ivan Meglič, Rok Šimenc, Božo Predalič in Franc Kangler ter sekretar v Umarju Mitja Perko.