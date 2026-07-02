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Slovenija

Vlada imenovala nove člane ESS

Ljubljana, 02. 07. 2026 15.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Stavba vlade RS

Vlada je razrešila dosedanje vladne predstavnike v Ekonomsko-socialnem svetu in imenovala nove. Na čelu nove vladne ekipe za dialog med socialnimi partnerji so ministri Anže Logar, Andrej Šircelj, Mateja Ribič, Borut Rončević, Tadej Ostrc, Monika Kirbiš Rojs in Franci Matoz.

Nova vlada, četrta pod vodstvom Janeza Janše, je tako danes razrešila dosedanje člane in njihove namestnike, ki so izvršilno vejo oblasti zastopali v prejšnjem mandatu.

Razrešila je Luko Mesca, Dana Juvana, Igorja Feketijo, Klemna Boštjančiča, Katjo Božič, Sašo Jazbec, Matjaža Hana, Dejana Židana, Matevža Frangeža, Franca Propsa, Mojco Ramšak Pešec, Jureta Trbiča, Igorja Papiča, Jureta Gašpariča, Urbana Kodriča, Valentino Prevolnik Rupel, Denisa Kordeža, Aleksandra Jevška, Marka Koprivca, Srečka Đurova, Alenko Kajzer in Mitjo Perka.

Novi člani so medtem skladno z današnjim sklepom vlade postali minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, minister za finance Andrej Šircelj, ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič, minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević, minister za zdravje Tadej Ostrc, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs, minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz ter v. d. direktorice Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Alenka Kajzer.

Njihovi namestniki pa so postali državni sekretarji Štefan Kušar, Leon Korošec, Maja Hostnik Kališek, Kristina Šteblaj, Andrej Štesl, Tomislav Nemec, Mojca Škrinjar, Rok Strašek, Vesna Marinko, Ivan Meglič, Rok Šimenc, Božo Predalič in Franc Kangler ter sekretar v Umarju Mitja Perko.

V skladu s pravili delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) vsak od partnerjev – poleg vlade so to še sindikati in delodajalska združenja – v tem osrednjem organu socialnega dialoga v državi imenuje svoje predstavnike, s tem da ima vsak partner največ osem članov, vsak član pa ima lahko največ dva namestnika.

Med delodajalci so člani ESS trenutno predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš in generalni sekretar združenja Miro Smrekar, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka in izvršni direktor zbornice Mitja Gorenšček, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar, podpredsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Drago Delalut ter izvršna direktorica Trgovinske zbornice Slovenije Mija Lapornik.

Na sindikalni strani pa Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije kot člana predstavljata Andrej Zorko in Lidija Jerkič, Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, Konfederacijo sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, Konfederacijo sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf, Konfederacijo novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost Evelin Tožbar, Slovensko zvezo sindikatov - Alternativa Zdenko Lorber in Zvezo delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost Albert Pavlič.

ESS Ekonomsko-socialni svet člani vlada imenovanje

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